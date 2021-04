Deutsche bank, utile netto record da 1 miliardo nel primo trimestre: verso la redditività sostenibile post-trasformazione

4' di lettura

Il migliore utile netto trimestrale di Deutsche bank degli ultimi sette anni, pari a 1 miliardo in aumento rispetto ai 66 milioni dello stesso periodo 2020, è stato definito una “pietra miliare” dal direttore finanziario James von Moltke, una tappa fondamentale per consolidare il cammino verso tutti gli obiettivi della storica nuova fase di trasformazione della prima banca in Germania avviata dal ceo Christian Sewing nel luglio 2019.

Nonostante la pandemia, Deutsche bank ha aumentato i ricavi nelle...