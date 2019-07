Deutsche, partono i saldi: 74 miliardi di asset in vendita

Nè la CRU è stata fatta per sbarazzarsi dei Level3, che per DB sono attivi illiquidi o per i quali è difficile trovare prezzo di mercato ma che non per questo sono automaticamente molto rischiosi o non performing: DB aveva in bilancio 88 miliardi di Level3 nel 2008(pari al 4,3% dei total assets) che ora sono scesi a 25 miliardi (pari all’1,9%) grazie a una vera bad bank (nel 2012-2016 una Non-Core-Unit ha ceduto Level3 per 33 miliardi).

La strada della CRU resta tuttavia in salita. Il rischio di implementazione è elevato, per la tempistica che è stretta e per il fatto che gli attivi ponderati per i rischi al 50% circa sono legati al rischio operativo e dunque con esecuzioni legata alla supervisione.

Ieri S&P’s ha confermato il rating “BBB+” con outlook stabile di Deutsche bank, alla luce del piano di ristrutturazione: «Il numero chiave della CRU è la riduzione della leverage exposure che riflette principalmente l’uscita dal brokeraggio e porta a un miglioramento permanente del basso leverage ratio di DB - ha detto a Il Sole 24 Ore Giles Edwards, senior director per le istituzioni finanziarie di S&P -. In quanto al rischio operativo, gli attivi ponderati per i rischi sono più difficili da rimuovere perchè sono soggetti all’approvazione dei supervisori. DB sta uscendo dal trading e sales dell’equity ma non sta uscendo completamente da altre aree di business correlate, quindi una porzione del capitale non sarà liberata».

Per Giles «è giusto dire che la CRU non è una bad bank, il suo obiettivo non è vendere bad assets, ma realizzare un obiettivo strategico, ovvero l’uscita da aree di business con profittabilità bassa o nulla».