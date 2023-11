DEUX MILLE VINGT TROIS

Ascolta la versione audio dell'articolo

In prima italiana il nuovo tagliente spettacolo nel quale la coreografa, con lucidità e ironia, si interroga su temi di scottante attualità legati alla manipolazione dell’opinione pubblica. Le profezie distopiche descritte da George Orwell nel suo 1984 appaiono, nel 2023 di Maguy Marin, ancora più inquietanti: i nostri corpi sono costantemente sorvegliati; le nostre scelte rivelano la nostra inclinazione a seguire i gusti e l’opinione della maggioranza, ad optare per il mondo effimero del consumismo, ad accettare la colonizzazione delle nostre menti da parte dei media e degli influencer. Nonostante la drammaticità del tema, la coreografa non rinuncia all’ironia, ispirandosi a Brecht e al grande attore comico Karl Valentin.

Reggio Emilia

Teatro Cavallerizza

18 novembre ore 20.30

19 novembre ore 16.00