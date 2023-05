Develhope e Amazon lanciano borse di studio per sviluppatori di Campania e Sicilia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Develhope, la scuola italiana per sviluppatori software, annuncia l’avvio di una nuova collaborazione con il supporto di Amazon. La società fondata da Jeff Bezos finanzierà l’intero costo di 22 borse di studio che consentiranno a selezionati giovani residenti nei territori della Campania e della Sicilia, con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, di partecipare a specifici corsi online di programmazione di Develhope e intraprendere una carriera nel mondo della programmazione. Gli studenti che saranno selezionati per l’assegnazione della borsa di studio potranno accedere ad uno dei seguenti corsi online di Develhope: Web Full Stack, Java, Mobile Android e Data, che sono tra le tecnologie maggiormente richieste dal mercato

Al termine dei percorsi formativi della durata di sei mesi, Develhope affiancherà gli studenti affinché possano trovare un impiego in aziende nazionali ed internazionali del settore. Secondo le ultime statistiche di Eurostat sul mercato del lavoro, le due regioni del Sud Italia presentano i tassi di disoccupazione, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni, fra i più alti d'Europa. Per questo motivo nasce la collaborazione tra Develhope e Amazon che ha come obiettivo quello di formare i giovani nel campo dello sviluppo software e inserirli nel mondo del lavoro per ridurre il tasso di disoccupazione giovanile in Sicilia e Campania.

