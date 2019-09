«Devi farmi un favore». La telefonata che inguaia Trump Il presidente americano durante la conversazione con il presidente ucraino per otto volte chiede di poter collaborare per indagare per corruzione il figlio di Biden dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Impeachment per Trump, ecco come si è arrivati all'inchiesta

3' di lettura

«Devi farmi questo favore» chiede Donald Trump al presidente ucraino Voldymyr Zelinski, nella telefonata che ha portato all'avvio della procedura di impeachment. Il testo integrale è stato reso noto dalla Casa Bianca. Il favore è quello di collaborare con il segretario alla Giustizia William Barr e con l'avvocato personale Rudy Giuliani per investigare sulla società ucraina che ha nel board Hunter Biden, il figlio del candidato democratico Joe Biden, lex vice di Obama, e cercare prove da ritorcere contro il suo avversario politico. Per otto volte Trump chiede a Zelinsky di indagare per corruzione la società dove lavora il figlio di Biden.

La telefonata è del 25 luglio. Sarebbe venuta in luce perché profila la violazione delle leggi di finanziamento elettorale. L'uso della cosa pubblica, insomma, per interessi personali da parte del tycoon abituato - com'è emerso dal Rapporto Mueller sul Russiagate - al gioco sporco durante le elezioni per conquistare consensi. Lo aveva già fatto con Hillary Clinton con le email rubate prima del voto del 2016. Fango che messo nel ventilatore dei social si diffonde. E cambia le intenzioni di voto. Ma questa volta lo ha fatto da presidente degli Stati Uniti e non da privato cittadino. Per questo motivo i deputati democratici hanno deciso di avviare la procedura di impeachment per abuso di potere e violazione della Costituzione.

Il ruolo centrale di Giuliani

Trump chiede al presidente ucraino di lavorare assieme al suo avvocato Giuliani che in questa storia ha un ruolo centrale perché non ha un ruolo ufficiale nell'amministrazione americana e avrebbe manipolato le relazioni diplomatiche con l'Ucraina bypassando l'ambasciatore americano a Kiev. Nella telefonata non fa cenno ai 400 milioni di dollari di aiuti militari destinati all'Ucraina approvati dal Congresso. Aiuti che dopo quella conversazione sono stati sospesi dalla Casa Bianca, con l'Ucraina preoccupata di perderli.

LEGGI ANCHE/Impeachment per Trump, cosa può succedere ora

A fine agosto, per questa presunta violazione delle leggi elettorali, gli agenti dell'intelligence Usa hanno presentato un dossier con la trascrizione della telefonata al Dipartimento di Giustizia. La scorsa settimana l'ispettore generale del ministero ha concluso che la condotta di Trump non ha profili di natura penale, non configurerebbe dunque reati.