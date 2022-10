Dhl avvia nuovo collegamento intermodale tra Genova e Padova

Quello della logistica, prosegue, «è un settore strategico per il nostro Paese, che rivestirà un ruolo sempre più importante in futuro anche grazie al Pnrr, che prevede investimenti per 25 miliardi di euro su rete ferroviaria, intermodalità e logistica integrata e che dovrebbe rendere più efficiente il sistema infrastrutturale, con effetti positivi anche sul trasporto delle merci».

La nuova soluzione, gli fa eco Matteo Somma, capo di Ocean freight di Dhl Global, «rafforza il valore della nostra Control tower di Genova, responsabile della gestione di tutte le nostre attività di primo e ultimo miglio, fornendo un ottimo contributo al mantenimento della nostra customer promise: Excellence. Simply delivered».

Obiettivo sostenibilità

Il nuovo collegamento intermodale Genova-Padova rappresenta, peraltro, sottolineano all’azienda, un’opzione sostenibile al trasporto su gomma e rientra nell’ambito delle attività della roadmap per la sostenibilità di Dhl, che mira a ottenere l’azzeramento delle proprie emissioni di Co2 entro il 2050. Per ridurre la propria impronta e raggiungere gli obiettivi posti dall'Accordo di Parigi, il gruppo ha recentemente annunciato che investirà 7 miliardi di euro per una logistica a impatto zero entro il 2030.

«Siamo molto soddisfatti - dice Alessio Muciaccia, ceo di Gts Rail - di questo nuovo accordo con Dhl, che conferma ancora una volta l’importanza strategica del trasporto ferroviario intermodale per l’economia del Paese. Inoltre, cosa che ci rende ancora più orgogliosi, grazie a questo nuovo collegamento, riconfermiamo il nostro continuo impegno verso la sostenibilità ambientale».