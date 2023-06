Dhl Express Italy cresce in Puglia: l’obiettivo è spingere l’export delle Pmi

I punti chiave La strategia per l’Italia

Il corriere Dhl Express Italy, parte del gruppo Deutsche Post Dhl, cresce in Puglia. Nazzarena Franco, ceo di Dhl Express Italy, ha presentato gli interventi di ammodernamento delle sedi operative di Bari, Trani, Lecce e le strategie di sviluppo della società nella regione al servizio dell’export delle imprese pugliesi. L’incontro si è svolto all’interno dell’interporto di Bari, alla presenza di esponenti di Regione Puglia e Comune di Bari. Nelle tre sedi operative pugliesi, Dhl Express movimenta 10mila spedizioni al giorno.

Dice Nazzarena Franco: «Dopo aver attivato nel quadriennio 2019-2022 investimenti per 350 milioni di euro, non intendiamo fermarci: prende il via dalla Puglia una nuova campagna di investimenti che nel prossimo biennio ci porterà a investire somme significative per rafforzare la nostra presenza e la leadership di operatore di logistica e trasporto al servizio dell’economia del nostro Paese e del sistema industriale e commerciale dei territori in cui operiamo»

«Con più del 54% di imprese medie e piccole votate all'export la Puglia - continua Franco - è mercato strategico per Dhl Express, impegnata con oltre quattro milioni di euro di investimenti su tre sedi operative: il rinnovamento della sede di Bari, il ricollocamento dell’esistente polo logistico di Foggia nel Comune di Trani e la realizzazione di una sede aggiuntiva a Lecce. Gli interventi sono finalizzati a rafforzare la nostra capacità operativa al servizio delle Pmi della Puglia».

Dhl Express rende disponibili alle imprese del territorio servizi di consegna espressa in tutto il mondo entro 24/48 ore, a un costo per loro sostenibile. Le imprese pugliesi hanno una buona propensione all’esportazione (54%). Il mercato di destinazione principale è l’Unione europea, anche se nel 2022 si è registrata una crescita significativa verso gli Stati Uniti del 42%. Le spedizioni internazionali sono assicurate attraverso il gateway di Napoli, che rappresenta la porta di accesso per tutte le imprese del Sud alle 220 destinazioni nei cinque continenti del network aereo di Dhl Express, il più esteso al mondo.