Di Amato: «Visione di lungo periodo per spingere tutto il sistema»

Se applichiamo questa visione di lungo periodo, senza finalità se non lo sviluppo in sé dell’università in quanto tale, non c’è conflitto. Con il Politecnico di Milano collaboriamo da decenni su diversi progetti: il mio interesse non è orientarne le attività, ma fare di tutto perché questo ateneo continui a migliorare nelle graduatorie internazionali e ampliare in questo modo il bacino di ingegneri e tecnici di livello superiore. Dobbiamo creare un ecosistema più integrato, evitando che uno prevarichi sull’altro: la ricerca deve essere libera, ma a un certo punto deve essere industrializzata e allora serve l’aiuto delle imprese. In questo modo si dà anche una risposta al problema della fuga dei cervelli, assicurando ai giovani un’occupazione e un futuro in Italia.

Cosa dovrebbero fare politica e istituzioni?

Se fossi un politico cercherei di valorizzare le diverse specializzazioni del nostro Paese. Abbiamo ottime università in tutta Italia, da Nord a Sud, che andrebbero sostenute guardando di più alle vocazioni di ciascun territorio e alle eccellenze che già abbiamo. Inoltre, a costo zero, creerei un meccanismo di incentivi e regole per favorire le iscrizioni alle facoltà che formano i profili professionali più richiesti e restringere viceversa l’ingresso a quei corsi di laurea che oggi sono presi d’assalto ma che nsono meno richiesti dal mercato del lavoro. Dobbiamo aiutare i giovani a incanalarsi in percorsi formativi utili e al tempo stesso sostenere il riposizionamento di atenei o facoltà verso specializzazioni nuove.

Torniamo alla ricerca applicata: come funziona nel vostro caso l’osmosi con l’università?

L’elemento fondamentale è la contaminazione dei saperi e delle persone, che è la base dei processi di ricerca e industrializzazione. Da una parte abbiamo ricercatori aperti a qualunque possibilità, dall’altra figure più pragmatiche, che conoscono il mercato e le sue regole, le normative, i prezzi e sono in grado di capire se un determinato progetto è realizzabile su scala industriale. Nelle nostre collaborazioni c’è una fase in cui lasciamo la ricerca libera di spaziare, ma quando poi dobbiamo industrializzarne i risultati, allora il nostro ruolo diventa fondamentale.