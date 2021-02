Di Battista lascia il M5S. O è soltanto un altro arrivederci? Getta la spugna l’ultimo giapponese sull’isola del Movimento che non c’è più di Manuela Perrone

È stato Davide Casaleggio, venerdì mattina, a riconoscergli «onestà intellettuale» e «coerenza». Senza sorprendere nessuno: Alessandro Di Battista è l’ultimo giapponese sull’isola del Movimento che non c’è più, quella a cui Casaleggio resta aggrappato ma dalla quale la maggior parte dei pentastellati (e degli elettori) ha preso il largo. Baluardo di una spinta anti-sistema esaurita da quando il M5S è diventato sistema, Di Battista ha comunicato di farsi da parte subito dopo il voto su Rousseau con cui il 59% degli iscritti ha detto sì al governo Draghi. «Vogliono sistemizzare il Movimento», l’accusa. Rimpianto di una rabbia evaporata.



Dietro la scelta di Dibba, come lo chiamano i compagni di strada, c’è il tentativo di preservare il nocciolo duro dai contraccolpi della scelta governista ed europeista suggellata dal disco verde a Draghi. Un nocciolo duro che non era né l’una né soprattutto l’altra cosa. Perché quasi soltanto nella frattura tra l’europeismo e l’antieuropeismo è rintracciabile il vero discrimine incendiario nel confuso pantheon politico di Di Battista.

Figlio di Vittorio, orgogliosamente nostalgico del fascismo (il busto di Mussolini in casa è ormai elemento costante di ogni narrazione che lo riguardi), Dibba è in realtà la perfetta incarnazione di un’epoca dalla mitologia confusa, e per questo tanto popolare: emblema di una generazione globalizzata e precaria che è riuscita a tenere insieme la fascinazione per Che Guevara con il catechismo in parrocchia, la cooperazione in Sudamerica con la difesa di Trump, il tifo per l’istinto distruttivo dei gilet gialli con la fiducia nella Cina e nella Russia.

Di Battista ha dato il suo placet entusiasta al governo gialloverde dopo il trionfo alle urne nel 2018, quando aveva scelto di restare fuori dall’agone, dal Parlamento e dal governo per dedicarsi a suo figlio appena nato e ai suoi amati viaggi (una scelta controcorrente, un merito di cui bisogna dargli atto se comparato alla fame di potere di tanti suoi colleghi). L’abbraccio con la Lega nasceva proprio dal comune antieuropeismo, dall’astio per l’Europa percepita come matrigna e austera, per la moneta unica, per il fiscal compact. Il fuoco su cui il Movimento ha soffiato per crescere. «L’euro è una zavorra di cui l’Italia deve liberarsi al più presto», tuonava da deputato nel 2015. «Lontani dal nazismo centrale Nord-europeo che produrrà sempre più schiavi» perché «vogliono colonizzare il Sud Europa». Un anno dopo lanciava il «referendum sull’euro», leggendaria bandiera pentastellata prontamente ammainata una volta al governo.

A Natale 2018, terminati i suoi sei mesi di tour tra Guatemala, Messico, Nicaragua, Panama, Belize e Usa, il ritorno di Di Battista in patria era atteso con timore da chi credeva che avrebbe scalato il Movimento e con entusiasmo da chi pensava potesse essere l’unico a frenare la subalternità a Matteo Salvini. Subalternità certificata dai numeri alle europee del 2019: in un anno di governo con il M5S, la Lega ha raddoppiato i consensi, il Movimento ha dilapidato sei milioni di voti. A inizio 2020 Di Battista è però ripartito di nuovo, stavolta per l’Iran, tra l’imbarazzo dei colleghi al governo. Al rientro, nuova ridda di ipotesi - stavolta fondate - sulla sua volontà di correre per la leadership del M5S. Prova ne sia la sua contrarietà all’archiviazione del capo politico in favore dell’organo collegiale che poi gli stati generali, lo scorso dicembre, hanno approvato.