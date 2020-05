Di Carrobbio: Hermès parte dal suo Dna, così anticipiamo la rinascita Forte identità e coerenza di valori percepiti all’interno e all’esterno: la strategia del gruppo del lusso da 2,3 miliardi raccontata dalla manager italiana responsabile per Italia, Grecia e Turchia di Giulia Crivelli

Potrebbe sembrare ovvio. O almeno di buon senso: scegliere un manager italiano per guidare la filiale italiana di Hermès. A maggior ragione visto che il nostro Paese è il mercato più importante in Europa, dopo la Francia, per la storica maison del lusso. In realtà non sono scelte così ovvie, per gruppi internazionali, e Francesca Di Carrobbio è una felice eccezione che allo stesso tempo conferma alcuni tratti identitari di Hermès. Nata nel 1837, è oggi una società quotata che ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita del 15% a 6,9 miliardi e utili per 2,3 miliardi (+13% sul 2018), controllata dalla sesta generazione della famiglia fondatrice. È proprio questa forte identità e coerenza di valori percepiti all’interno e all’esterno che ha permesso a Hermès, spiega Francesca di Carrobbio, di affrontare l’emergenza Covid-19 e che sta aiutando a uscirne.

Da lunedì 18 avete riaperto le boutique italiane. Come è andata?

Questi primi giorni sono stati impegnativi ma al tempo stesso emozionanti: il traffico sta aumentando di giorno in giorno, i clienti sono felicissimi di tornare, alcuni vengono su appuntamento, altri liberamente. Tutti sembrano sereni, quasi abbiano voglia di prendersi il loro tempo, di regalarsi una pausa rilassante. I venditori sono entusiasti: cerchiamo di dare la massima attenzione al servizio, seguendo ogni cliente in modo dedicato. In tutte le boutique regaliamo una peonia e sta piacendo molto. Un piccolo segno di rinascita e di speranza.

Facciamo un passo indietro. Per Hermès l’emergenza era iniziata in febbraio in Cina. Poi cosa è successo?

Essendo presenti in Cina da molti anni e grazie alle informazioni che ci davano i nostri colleghi avevamo capito la gravità della situazione e intuito che difficilmente sarebbe rimasto tutto confinato all’Asia. In Europa ci siamo mossi in molti casi con qualche giorno di anticipo sulle disposizioni governative, chiudendo boutique, laboratori, centri logistici. In parallelo i vertici aziendali e soprattutto la famiglia Dumas hanno fatto in modo che tutti i dipendenti – e dico proprio tutti – si sentissero protetti dal punto di vista sanitario ed economico. Siamo una società quotata e molto sana, è in questi momenti che le teorie sulla responsabilità sociale e di impresa devono tradursi in fatti, che chi ha i mezzi economici e prima di tutto umani per farlo deve comportarsi da buon padre di famiglia. Non è una frase fatta, bensì un’espressione forse antica, ma carica di significato, contenuta anche nel nostro codice civile.