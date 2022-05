Borse, di chi è la mano che ha causato il flash crash sui listini? 

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ci mancava solo un «flash crash», dovuto molto probabilmente a un ordine errato inserito nella Borsa di Stoccolma, per rendere ancora più nervose le Borse all’inizio della delicatissima settimana della Federal Reserve. Mercoledì la banca centrale Usa dovrebbe infatti alzare i tassi d’interesse statunitensi non di 0,25, come avviene solitamente, ma di mezzo punto percentuale. Come non faceva dal 2000. E il mercato sconta già altri rialzi a tambur battente nei meeting successivi: altro mezzo punto (...