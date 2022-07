Di corsa o in bici, la sfida diventa verticale. Ma la sicurezza è la priorità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Affrontare i propri limiti, mettersi alla prova, vincere o, almeno, partecipare, parafrasando Pierre de Coubertin. La stagione estiva è il momento migliore per decidere di sfidarsi e di intraprendere avventure estreme, correndo sulle proprie gambe o faticando sulle due ruote. Qui l'elemento dirimente, più ancora della forma fisica, è spesso la determinazione e la concentrazione mentale. La montagna, quasi per definizione, è lo spazio geografi co dove la sfida si concretizza e prende forma fra pareti verticali da scalare, una salita da percorrere, l'esposizione nel vuoto, il dislivello. Anche le profondità dei mari e degli oceani possono incutere timore, ma è nella montagna che si vede da sempre un obiettivo da raggiungere, la spinta a definirsi e a superare i propri limiti, fisici e non. Ecco, quindi, un tour che si snoda in un continuo saliscendi fra le Alpi, per chi desidera un'estate ricca di sfide estreme.

Si parte dal verde Trentino e da tre gare tra le più entusiasmanti da affrontare a piedi. La prima è la Cima d'Asta Skyrace, nata nel 2017 come contropartita estiva della famosa Cima d'Asta SkiAlp, che si tiene questo agosto in una doppia versione: Short, da 16 chilometri con un dislivello positivo di 1.200 metri e negativo di 1.500 metri, ed Extreme, da 27 chilometri con un dislivello positivo di 2.400 metri. Soffermandoci su quest'ultima, la partenza è nella Conca del Tesino, poco oltre Pieve Tesino, il paese in cui nacque Alcide De Gasperi, per toccare Cima d'Asta, vetta in granito, situata nel Trentino orientale – conosciuta anche come la montagna dei bassanesi, vista la vicinanza con la bella località veneta – passando prima per la Forcella Magna e poi il Canalone Bassanesi. Un'esperienza per veri atleti da compiere al massimo in nove ore, un circuito ad anello ad alto tasso di fatica.

L'altra sfida da non perdere è la Direttissima K2, che prende avvio dalla piazza del Duomo di Trento e si districa fra 2.053 metri di dislivello positivo, distribuiti su una lunghezza di oltre 12 chilometri, fino alla cima Palon del monte Bondone, che si affaccia direttamente sul capoluogo trentino. È considerata il sogno verticale per tutti i corridori di montagna, unico nel suo genere.

Infine, la Dolomitica Run, in programma il 18 settembre, è una mezza maratona – 21,09 chilometri su terreno asfaltato – che gli organizzatori definiscono “più che una gara, un inno al territorio”. Il motivo è facile: si tratta di correre, nel minor tempo possibile, lungo tutta l'estensione della bellissima Val Rendena, racchiusa fra il monte Adamello a ovest e il Gruppo del Brenta a est. Per i meno allenati, è possibile avvicinarsi all'esperienza partecipando alla Family Run, corsa non competitiva che per 5 chilometri segue lo stesso percorso della Dolomitica Run.