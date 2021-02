Di Foggia (Nokia): «nei prossimi 3 anni boom di investimenti nel 5G, ma senza competenze digitali risorse inefficaci» Per la numero uno della divisione italiana occorre una visione olistica della nuova tecnologia che è molto di più di un semplifice collegamento radio di Simona Rossitto

Giuseppina Di foggia, ceo di Nokia Italia

Nokia, nonostante l'impatto del Covid-19 sull'economia, si aspetta «un boom globale di investimenti 5G nei prossimi tre anni» ma per investire efficacemente le risorse destinate alla nuova tecnologia è necessario puntare sulle competenze digitali. In caso contrario, afferma in un'intervista a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore-Radiocor e della Luiss Business School) Giuseppina Di Foggia, ceo e vicepresidente di Nokia Italia, «le risorse investite sarebbero del tutto inefficaci». Inoltre, per far funzionare Il ruolo di traino che la nuova tecnologia può rappresentare per l'economia, e destinare le risorse in modo appropriato ed efficiente, «occorre una visione olistica del 5G o, detto in altre parole, un'ottica end-to-end: il 5G – aggiunge - è più di un semplice collegamento radio e ogni parte dell'architettura di rete deve essere pronta per il 5G, con bassa latenza, elevata larghezza di banda e capacità di connettersi con miliardi di dispositivi».

Il 2021 si dice sarà l'anno del boom del 5G, ma le reti coprono una percentuale limitata della popolazione italiana. Qual è il vostro punto di vista?

Dalle nostre analisi della rivoluzione che sta avvenendo, il 5G si sta diffondendo più velocemente delle precedenti generazioni di reti mobili, quasi tre volte più rapidamente del 4G. E si prevede di raggiungere un miliardo di utenti globali in soli tre anni e mezzo. Alla fine del 2020, il 5G è già stato implementato in 45 Paesi, compresa l'Italia, in cui i principali operatori hanno lanciato campagne 5G a partire dallo scorso anno.Per gli operatori non si tratta solo di costruire e gestire le reti, quanto piuttosto di ridefinire il proprio ruolo: gli operatori potranno trainare l'intera filiera, abilitando nuovi casi d'uso per generare opportunità a valore aggiunto nei settori più vari: industria, trasporto, sanità, intrattenimento. L'accelerazione nell'implementazione delle reti andrà di pari passo con la quarta rivoluzione. Potremo avere esperienze immersive, dove la realtà virtuale ed aumentata metterà il pubblico al centro di eventi in modo più coinvolgente, robotica e automazione cloud, che rappresenta il futuro della produzione industriale, controllo remoto delle macchine, per un funzionamento a distanza più efficiente e sicuro di droni, gru e bracci robotici, veicoli connessi, che viaggeranno in modo più sicuro e veloce e più efficiente dal punto di vista energetico, eHealth che abiliterà la telemedicina, il supporto in tempo reale al trasferimento dei pazienti e la possibilità di erogare servizi medici in aree remote. In conclusione, il 5G è in rapida diffusione a livello globale e gli operatori hanno coscienza dell'importante ruolo che possono giocare. Quelli che si muovono per primi avranno un vantaggio iniziale, ma la corsa al 5G è una gara su lunga distanza dove alla fine vinceranno tutti.L'Italia si appresta ad aggiornare e ultimare il Pnrr in vista dei fondi europei.

Asstel ha già detto che gli investimenti per il 5G e per le reti in genere dovrebbero essere di almeno 10 miliardi. Secondo voi come si può meglio indirizzare le risorse per implementare la nuova tecnologia?

Per destinare le risorse in modo appropriato ed efficiente occorre una visione olistica del 5G o, detto in altre parole, un'ottica end-to-end: il 5G è più di un semplice collegamento radio e ogni parte dell'architettura di rete deve essere pronta per il 5G, con bassa latenza, elevata larghezza di banda e capacità di connettersi con miliardi di dispositivi.Un'architettura distribuita basata sul cloud è essenziale per ottenere un equilibrio tra economia di scala, agilità e bassa latenza. E infine, la sicurezza, che per Nokia è un fattore intrinseco della progettazione di rete, è richiesta ovunque e va gestita in modo proattivo, utilizzando l'intelligenza artificiale e l'automazione per rilevare, prevenire e risolvere i problemi.