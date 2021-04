Di Maio: bilancio positivo per la regia unica sull’export

2' di lettura

Ampio capitolo dedicato all’export nell’audizione che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha tenuto ieri alle commissioni congiunte di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. È stata l’occasione per tracciare un bilancio della riforma che dal 2020 ha affidato alla Farnesina la regia unica del sistema di sostegno pubblico all’internazionalizzazione. «Il bilancio - ha detto Di Maio - è molto positivo: la riforma ha reso più efficaci ed efficienti le azioni di sostegno all’export, evitando la duplicazione di iniziative e favorendo una strategia unitaria, ma sempre condivisa con tutti gli attori istituzionali e con il mondo produttivo».

Il pilastro principale di questa azione è stato il Patto per l’export, che ha messo a disposizione 4,2 miliardi nell’anno della pandemia. «Abbiamo varato - ha notato il ministro - una strategia di sostegno e rilancio per le nostre aziende senza precedenti».

Di Maio ha poi ricordato alcune iniziative specifiche particolarmente qualificanti. Come il «temporary export manager», volto a inserire, per la durata di un anno, uno o più esperti digitali presso le Pmi. «Il bando del valore di 50 milioni di euro - ha detto Di Maio - è stato da poco pubblicato e ne potranno beneficiare circa duemila piccole imprese del settore manifatturiero».

Sul piano della formazione in campo digitale è stata inaugurata, lo scorso 10 marzo, Smart Export, “accademia digitale per l'internazionalizzazione delle Pmi”, in collaborazione con Agenzia Ice e Crui. Il progetto – che proseguirà sino a marzo 2022 – consentirà a 20mila micro, piccole e medie imprese di partecipare gratuitamente a percorsi on-line di alta formazione.

Sul fronte finanziario, la Farnesina ha offerto strumenti di finanza agevolata e ristori. Lo scorso anno, la Farnesina è intervenuta per il rilancio del Fondo 394 di Simest: da un lato, con un rifinanziamento massiccio del Fondo per 2,1 miliardi di euro, di cui 662 a fondo perduto; dall’altro, con l’allargamento dell’operatività del Fondo, che può oggi intervenire anche a sostegno di attività nei Paesi Ue. «Nel 2020 - ha ricordato il ministro degli Esteri - sono pervenute più di 13.000 domande e Simest ha accolto finora 4.048 operazioni per più di un miliardo di euro».