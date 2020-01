Dall'investitura di Grillo alle dimissioni, la parabola triste di Luigi Di Maio Dagli esordi nella sua città, a Pomigliano D’Arco, fino all’ingresso nei palazzi del potere. Poi arrivano le sconfitte e il passo indietro di Andrea Marini

Luigi Di Maio negli ultimi otto anni ha compiuto una carriera politica folgorante: da perfetto sconosciuto della politica è stato prima vicepresidente della Camera, poi capo politico del M5S (primo partito in Italia) vicepremier, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, e poi degli Esteri. Fino alla rapida discesa, provocata da sconfitte alle elezioni regionali e alle Europee, che hanno alimentato l’opposizione interna. Fino al ritiro.

Dai lavori saltuari ai meetup M5S

Di Maio nasce ad Avellino il 6 luglio 1986 ma la sua città è sempre stata Pomigliano D’Arco. È lì che, giovanissimo, Di Maio muove i primi passi nella politica locale mentre alterna lavori saltuari come il webmaster o lo steward allo stadio San Paolo. La sua ascesa comincia nel 2007 con l'apertura del meetup M5S a Pomigliano. I primi passi non sono fortunati. Nel 2010 Di Maio si candida come consigliere comunale, ottenendo solo 59 voti.

Vicepresidente della Camera

Da semisconosciuto, vince le parlamentarie che lo porteranno alla Camera nel 2013. Per il M5S è l’esordio nei palazzi della politica. Di Maio parte in sordina - più famosi di lui, a quel tempo, c’erano Roberta Lombardi, Roberto Fico e Alessandro Di Battista, ad esempio - ma la sua aria pacata (veste sempre in giacca e cravatta) sono perfetti per il ruolo istituzionale di vicepresidente della Camera, che spetta di fatto al primo partito italiano d’opposizione. Sarà il più giovane della storia, a 26 anni, a ricoprire quella carica.

Il “politico” del Movimento

Dal ruolo di prestigio di vicepresidente della Camera, il deputato campano si fa spazio in un Movimento, una sorta di volto presentabile rispetto a quanti dipingono il M5S come kitsch e pasticcione. Attira subito l’attenzione del leader del M5S Beppe Grillo, che lo vede come il “politico” del Movimento, di fronte al barricadero Alessandro Di Battista e al più “francescano” Roberto Fico. È l’anima più moderata, se non proprio di centrodestra, del Movimento .