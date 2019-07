Salvini: vedrò Di Maio, ma il problema sono i ministri Trenta e Toninelli. Conte: nessun rimpasto Crisi di Governo? Il capo del M5s cerca di spegnere le polemiche con Salvini: «È meglio vedersi, anziché parlarsi. Ci chiariamo e andiamo avanti, oggi, perché oggi c’è il Consiglio dei ministri e il tavolo autonomia». Il leader del Carroccio: «Il problema sono i no dei 5S a opere e riforme», ma «lavoro a progetti, non alle poltrone». Il premier smentisce le voci di rimpasto: «Soddisfatto della mia squadra, ma completare sottosegretari»

Tensioni tra alleati di governo

3' di lettura

«Escludo che possa esserci una crisi. Mi hanno sempre insegnato “male non fare, paura non avere”: dobbiamo realizzare riforme importanti». Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ad Agorà Estate, in riferimento ai dissapori nell’Esecutivo con l’alleato Matteo Salvini, precisando: «L'unica cosa che dico è che è meglio vedersi, anziché parlarsi, è giusto che ci incontriamo, ci chiariamo e andiamo avanti, oggi, perché oggi c’è il Consiglio dei ministri e il tavolo autonomia». Ieri Salvini aveva detto: «Non vado al Consiglio dei ministri e neanche al vertice sulle Autonomie. Il venerdì lo dedico ai figli e non a Di Maio». Ma oggi ammorbidisce i toni: «Di Maio? Ci vedremo sicuramente, ma a colpi di”no” l’Italia non può andare avanti. Il problema - dice il leader della Lega - non è di Maio, che è persona corretta e perbene, ma la politica dei No e dei blocchi di opere e riforme da parte di molti dei 5Stelle», come «Toninelli e Trenta».

Una dichiarazione che qualcuno ha visto come segnale di un possibile rimpasto, prontamento smentito dal premier Giuseppe Conte: «Non mi è arrivata nessuna richiesta di rimpasto», ma «quello che va assolutamente fatto - ha aggiunto - è completare la squadra dei sottosegretari. Soprattutto alle infrastrutture c'è una carenza di organico». Quanto ai dubbi di Salvini su Trenta e Toninelli, il premier ha spiegato: «Sono soddisfatto della mia squadra, stanno operando tutti bene. Quando mi verranno poste questioni riguardanti l'operato di qualche ministro le prenderò in considerazione». «Io sto lavorando e non vivacchiando: potete stare tranquilli» ha assicurato poi Conte parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, sottolineando di star lavorando al progetto sull'Autonomia e ad «un’ampia riforma fiscale, che non è solo un problema di aliquote - dice - ma molto più complesso».

LEGGI ANCHE / Salvini: «Ho perso la fiducia», domani niente Cdm. Di Maio: se vuole la crisi lo dica - Tutti i fronti aperti

«Ieri Toninelli (con centinaia di cantieri fermi) che blocca la Gronda di Genova - sottolinea Salvini argomentando i blocchi M5s - che toglierebbe migliaia di auto e di tir dalle strade genovesi; oggi Trenta che propone di mettere in mare altre navi della Marina, rischiando di attrarre nuove partenze e affari per gli scafisti». E poi precisa: «Noi stiamo lavorando ai progetti e alle cose da fare, non alle poltrone».

«Se avessi sospetti su Salvini non sarei al governo». Questo il commento di Di Maio a proposito sulla questione dei presunti fondi russi e la Lega. Il capo del M5s ha ricordato che Salvini «ha affermato che prima del 24 andrà in Parlamento» e ha annunciato una Commissione di inchiesta sui fondi avuti da tutti i partiti: «incluso il nostro», ha precisato.