Di Maio, Franceschini e Visco al “Made in Italy”

Il Made in Italy per trasformare l'emergenza Covid in un'opportunità a vantaggio dell'intero sistema Paese, sfruttando adeguatamente i fondi europei che arriveranno grazie al Next Generation Eu per rilanciare l'eccellenza italiana nel mondo.



Nel momento in cui l'Ocse rivede al rialzo le stime di crescita per l’Italia nel 2021 (5,9% dopo il -8,9% nel 2020), l'Italia che decide e che produce guarda oltre la pandemia e il 4, 5 e 6 ottobre discutedel rilancio al summit “Made in Italy: Setting a New Course”, organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24.

Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, interverrà sull'importanza dell'export, mentre Dario Franceschini, titolare del dicastero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, tirerà le conclusioni della tavola rotonda su turismo e cultura, binomio imprescindibile per la crescita economica nazionale.

L'adeguato finanziamento al settore dell’istruzione e della ricerca in Italia sarà al centro dell'intervista a Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e ricerca, e il ruolo delle regioni meridionali nel “nuovo corso” italiano in quella a Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Su sostegno a banche e imprese da parte del sistema bancario, oltre che sullo stato di salute dello stesso, sarà sollecitato Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, con Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che interverrà nella tavola rotonda sull'innovazione industriale.