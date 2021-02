Di Maio: «Funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci, i Ros già a Goma per missione investigativa» Nell’informativa alla Camera il ministro degli Esteri sottolinea: «Al Pam e all'Onu abbiamo chiesto formalmente l'apertura di un'inchiesta che chiarisca l'accaduto. Abbiamo anche spiegato che ci aspettiamo, nel minor tempo possibile, risposte chiare ed esaustive» di M.Se.

Nell’informativa alla Camera il ministro degli Esteri sottolinea: «Al Pam e all'Onu abbiamo chiesto formalmente l'apertura di un'inchiesta che chiarisca l'accaduto. Abbiamo anche spiegato che ci aspettiamo, nel minor tempo possibile, risposte chiare ed esaustive»

«Il loro sacrificio illumina la vita dei molti, diplomatici e militari, che silenziosamente compiono il proprio dovere per difendere l'Italia e i nostri valori, in Paesi lontani e a rischio. È un sacrificio che il Paese onorerà con funerali di Stato». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, riferendo alla Camera sull'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. «Tutti noi - ha aggiunto - dobbiamo onorare questi nostri eroi stringendoci attorno alle loro famiglie». Il ministro degli Esteri ha inoltre informato che una squadra dei Ros si trova già a Goma per svolgere una missione investigativa sull’attentato.

Vittime di un vile attacco

«È stato straziante ieri sera - ha aggiunto Di Maio - accogliere, a fianco del presidente Draghi e dei familiari, le salme dei nostri due connazionali, vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari». “«ei nostri cuori abitano - ha proseguito il ministro -, allo stesso tempo, un dolore attonito e un orgoglio profondo per questi uomini che hanno sacrificato la loro esistenza al servizio dell'Italia, della pace, dell'assistenza ai più deboli».

Chiesta apertura inchiesta a Onu e Pam

«Al Pam e all'Onu abbiamo chiesto formalmente l'apertura di un'inchiesta che chiarisca l'accaduto, le motivazioni alla base del dispositivo di sicurezza utilizzato e in capo a chi fossero le responsabilità di queste decisioni. Abbiamo anche spiegato che ci aspettiamo, nel minor tempo possibile, risposte chiare ed esaustive» ha sottolineato Di Maio. «Sulla dinamica dell'agguato sono in corso accertamenti anche da parte della Procura della Repubblica di Roma. Una squadra dei nostri Carabinieri del Ros, su delega della Procura, si è già recata a Goma per una prima missione investigativa. Mi risulta che ne seguiranno altre», ha aggiunto il ministro nell’informativa alla Camera.