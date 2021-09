Afghanistan, telefonata Draghi-Xi Jinping su G20 straordinario. Pronti ad altre evacuazioni

Si lavora per individuare percorsi umanitari per l’espatrio

«Dall’altro lato, stiamo interagendo con i Paesi limitrofi per l’individuazione di percorsi umanitari, che consentano l’espatrio per quanti arrivano dall’Afghanistan via terra». Il ministro ha sottolineato come la risposta agli eventi delle ultime settimane in Afghanistan abbia richiesto «sin da subito uno sforzo di coordinamento internazionale senza precedenti. Sicurezza, gestione dei flussi migratori, contrasto al terrorismo e narcotraffico, assistenza umanitaria, tutela dei diritti universali sono sfide che possono essere affrontate solo con un approccio a più dimensioni».

G20: allo studio un vertice straordinario

«Come presidenza di turno, abbiamo proposto la piattaforma del G20 – più ampia e inclusiva – per affrontare le principali sfide del dossier afghano. Stiamo verificando condizioni, modalità e tempistiche per un vertice straordinario dedicato all’Afghanistan», ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell’informativa al Senato sull’Afghanistan.

L’8 riunione co-presieduta da Blinken

«Da settimane siamo in costante contatto con i principali interlocutori internazionali utilizzando tutti i formati disponibili - dall’Unione Europea al G7, dalla Nato alle Nazioni Unite. È prevista domani una nuova riunione a livello ministeriale con un formato ampiamente inclusivo, co-presieduta dal segretario di Stato Usa Blinken», ha detto il ministro. «Anche a livello bilaterale i contatti sono continui, del presidente Draghi e miei. Oltre che con i colleghi europei, ho avuto nelle ultime settimane colloqui telefonici e incontri anche con i miei omologhi di Stati Uniti, Russia, Cina, Canada e India».

I cinque parametri per giudicare le azioni del talebani

«Per poter proseguire nel nostro sostegno al popolo afghano, abbiamo convenuto che giudicheremo i talebani sulla base delle loro azioni e non delle loro dichiarazioni», ha dichiarato il ministro, precisando che le azioni dei talebani saranno misurate rispetto a cinque paramenti: il ripudio del terrorismo e la cooperazione nel contrasto al narcotraffico, il rispetto dei diritti umani, in particolare di donne e minoranze, l’istituzione di un governo inclusivo e rappresentativo, la garanzia di incondizionato e sicuro accesso umanitario per le organizzazioni internazionali e il rispetto dell'impegno assunto ad assicurare libero passaggio a coloro che intendano lasciare il Paese. «Sono concetti - ha detto il ministro - che trovano ampia condivisione anche nei paesi che ho visitato in questi giorni. Certo ciò che stiamo vedendo in Afghanistan non è affatto incoraggiante».

L’auspicio è che l’Afghanistan non torni rifugio per i terroristi

Il Paese, ha concluso Di Maio, «non può e non deve tornare a essere un rifugio sicuro per i terroristi. Dobbiamo stringere alleanze e coinvolgere tutti gli attori, specie quelli della regione, che condividono questa stessa preoccupazione, oltre a Russia e Cina». Gli attacchi del 26 agosto all’aeroporto internazionale di Kabul, con il loro pesante bilancio di vittime e feriti, «testimoniano come il terrorismo rappresenti una minaccia concreta e immediata. Oltre all’Isis Khorasan, che ha rivendicato gli attacchi, nel Paese operano gruppi estremisti affiliati ad Al Qaeda, con cui i talebani mantengono talvolta un approccio ambiguo».