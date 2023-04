Di Maio indicato dall’Ue inviato per il Golfo. Il centrodestra attacca: giudizio negativo, scelta non del governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette Stati membri ha indicato Luigi Di Maio come inviato Ue per il Golfo Persico. «In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo». Così l’Alto rappresentante per la politica estera motiva, nella lettera inviata agli ambasciatori al Cops, la decisione di «proporre di nominarlo rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo».

«I suoi ampi contatti con i Paesi del Golfo - sottolinea Borrell - gli permetteranno di impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato. Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il Golfo. Conto sul sostegno a Di Maio per attuare la nostra partnership strategica con i partner del Golfo».

Loading...

Nomina non è prevista lunedì

La lettera dà inizio alla fase di selezione, successiva a quella meramente tecnica, che ha visto l’ex ministro degli Esteri superare i candidati concorrenti. La ratifica della nomina di Di Maio non è prevista domani in occasione del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e, in ogni caso, non si avrà in tempi brevissimi. Le stesse fonti rimarcano che la decisione di nominare l’inviato Ue in regioni extra-Ue spetta in via esclusiva all’Alto rappresentante Ue.

La ratifica è a maggioranza qualificata

«I mandati dei rappresentanti speciali Ue sono definiti dal trattato» nella parte per la politica estera e di sicurezza, «che consente al Consiglio di votare a maggioranza qualificata». Lo fa sapere un portavoce della Commissione europea, delineando i passaggi necessari alla ratifica finale della candidatura a inviato nel Golfo dell’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Dopo le nomine dei candidati da parte degli Stati membri, e la necessaria selezione dei concorrenti più forti, l’Alto rappresentante Ue presenta una proposta» che «deve essere adottata formalmente» dai Ventisette.

Ue, Di Maio nuovo inviato per il Golfo persico

Incarico per un periodo iniziale di 21 mesi

Nella lettera si legge che l’Alto rappresentante propone di nominare Di Maio per «un periodo iniziale di 21 mesi, dal primo giugno fino al 28 febbraio del 2025». Borrell ricorda di avere proposto il 28 luglio 2022, quando in carica c’era ancora, seppur dimissionario, il governo Draghi, «l’istituzione di un rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo» e di avere «invitato gli Stati membri a proporre candidati per questo nuovo ruolo». L’ex ministro degli Esteri, per Borrell, è ad oggi il candidato giusto, la proposta - tecnicamente una formalità - è dunque di affidargli l’incarico «per un periodo iniziale di 21 mesi, a partire dall’1 giugno 2023 fino al 28 febbraio 2025».