Di Maio: puniremo chi specula su gel e mascherine

Ippolito: comunicheremo solo casi clinici

In arrivo anche un cambio sul piano della comunicazione. «In Italia si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti, ovvero i casi clinici di pazienti in rianimazione o

morti, come avviene negli altri Paesi del mondo» ha detto il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in conferenza alla stampa estera. I «positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo andranno in una lista separata estremamente importante - ha detto - per la definizione della situazione epidemiologica».

Piano contro ricadute economia

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus aveva precedentemente assicurato che il governo «sta lavorando a un piano straordinario di rilancio per far fronte alle ricadute economiche» del coronavirus. «Serve unità e responsabilità - ha continuato - Descrivere l'Italia in modo sbagliato può provocare un danno grave alle nostre imprese, al turismo, al sistema Paese». Poi ha assicurato: «Con la piena fiducia nella nostra comunità scientifica e la solida collaborazione istituzionale supereremo tutti insieme questa emergenza». E ancora: «Questa sfida si può vincere solo insieme, non dovremo mai dimenticarlo».

