Di Maio, Renzi e centrodestra: tutti a difesa di partite Iva e lavoratori autonomi

Ma anche il premier Giuseppe Conte rifiuta l'immagine del politico contro il popolo delle partite Iva. «Io sono il presidente del Consiglio che ha portato da 30 a 65mila euro l'aliquota al 15% per commercianti e professionisti - ha rivendicato - come fate a dire che io sia contro il popolo delle partite Iva? É una fesseria». E ancora: «L'aliquota al 15% per i redditi fino a 65 mila euro non si toglie. Anzi, dopo la messa in campo del piano anti evasione il mio obiettivo è abbassarla anche dai 66 mila ai 100mila euro».



Sulle partite Iva si registra un asse tra Italia Viva e M5s. «La manovra ha degli aspetti positivi e qualche tassa di troppo, come i balzelli sulle partite Iva: sono sicuro che saranno eliminate» ha dichiarato infatti Matteo Renzi, respingendo la stretta. L’ipotesi su cui M5S, Pd e altre anime della maggioranza potrebbero convergere è quella di una flat tax “a fasce”: regime forfettario sotto i 30mila euro, doppio binario opzionale tra analitico e forfettario, in base alla convenienza, per chi si colloca tra i 30mila e i 65mila euro. premiando chi opta per la fatturazione elettronica. Il tutto sempre con aliquota invariata al 15% (o al 5% in caso di start up).

Mentre il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato di «manovra Dracula» e di «nuova stangata» che peserà «sui bilanci di giovani e famiglie e si aggiunge alle nuove tasse sui prodotti confezionati con plastica, sulle partite Iva e sul Diesel».