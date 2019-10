Manovra, Di Maio riunisce i ministri M5S. Stasera vertice di maggioranza e domani Cdm

Si discuterà del nuovo canale al Tavolo Transizione 4.0 con i rappresentanti delle categorie produttive che sarà convocato la prossima settimana per riunirsi la prima volta entro fine ottobre. Sarà quella la sede per studiare con le aziende la strada migliore per accompagnarle nella sterzata “verde”. Per la quale il Governo spera in una mano tesa dall'Europa: «Ragioniamo affinché gli investimenti che vanno nella direzione della tutela dell'ambiente, delle rinnovabili e dell'innovazione dei processi non siano calcolati nei parametri europei». Come noto, il M5S chiede che i Paesi europei dedichino il 2,5% del Pil agli investimenti verdi: per l'Italia si tratterebbe di circa 45 miliardi.

Di Maio punta a taglio cuneo e salario minimo

Riduzione del cuneo fiscale per le imprese e legare questa misura al salario minimo. È questo uno dei punti chiave affrontati dal ministro Luigi Di Maio con i suoi colleghi di governi nel vertice M5S sulla manovra a Napoli. Un vertice durato ben oltre un’ora, nel quale Di Maio ha ribadito che sul carcere per i grandi evasori il M5S non cede. La misura, al momento, è tra l’altro ancora inserita nel decreto fisco. Da M5S trapela inoltre nervosismo per le voci degli ultimi giorni di possibili balzelli in manovra, come per le sim ricaricabili. Sulla legge di bilancio, è la linea del Movimento, non ci dovranno essere “scherzi” sulle tasse.