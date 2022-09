Di Maio, Salvini e Conte flirtano con Putin. Letta: ci opporremo in tutti modi a presidenzialismo

9:14 Di Maio: Salvini e Conte flirtano con Putin

«Sia Salvini sia Conte hanno flirtato e stanno flirtando con Putin che ci sta facendo aumentare le bollette producendo i rischio di chiusura di chi sa quante aziende italiane. Circa 9 milioni di persone rischiano di entrare in povertà energetica. Da qui la proposta di Ic per il taglio delle le bollette fino a fine anno, un provvedimento che costa 13 miliardi finanziati dall’extragettito di Iva e accise per l’inflazione». Lo dice Luigi Di Maio di Ic a Radio 24. «Al di là del tifo o meno sicuramente non si può dire che il partiti di Conte che riceve l’endorsement dalla Russia e da Trump sia un partito di sinistra o progressista», sostiene. L’unico modo per fermare il tiro sfasciaconti Salvini-Meloni-Berlusconi è votare la coalizione progressista con Ic, Più Europa e gli ambientalisti. L’appello di Letta mi convince per battere quella coalizione. Noi siamo ancora in grado di ribaltare il risultato. È un grave errore dare la destra per vincente perchè c’è ancora un 40% di indecisi», conclude.