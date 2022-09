Di Maio sconfitto: è fuori dal Parlamento. Casini supera Sgarbi, battuti Bonino e Calenda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non mancano le sorprese nello spoglio dei voti delle Politiche 2022. Di Maio è stato sconfitto dall’ex ministro Sergio Costa (M5S) nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi è fuori dal prossimo Parlamento. Tra le sfide in programma, Daniela Santanché ha sconfitto Carlo Cottarelli, Pierferdinando Casini ha avuto la meglio su Vittorio Sgarbi, Mennuni batte Emma Bonino e Carlo Calenda ma viene superata dalla candidata di centrodestra Lavinia Mennuni. Risultano eletti anche Ilaria Cucchi, Claudio Lotito e Silvio Berlusconi nel collegio uninonominale del Senato di Monza.

La disfatta di Fuorigrotta

Il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, non è stato rieletto. Nel collegio di Napoli Fuorigrotta 2 per la Camera, ha ottenuto il 24,3% dei voti. Nettamente primo l’ex ministro dell’Ambiente, in lizza per il Movimento 5 Stelle, Sergio Costa, al 40,5%. Terza Maria Rosaria Rossi, in lizza per il centro destra, col 22,2%. Solo quarta la ministra Mara Carfagna, di Azione, al 6,7 per cento.

Mennuni supera Bonino e Calenda

Nel collegio uninominale Lazio 2 la candidata della coalizione di centrodestra Lavinia Mennuni raggiunge il 36,37% delle preferenze e batte Emma Bonino, candidata del Centrosinistra con +Europa, che ha ottenuto il 33,17% delle preferenze. Terzo il leader di Azione Carlo Calenda al 14,03%, quarta Alessandra Maiorino del M5S con l’11,34%.

Berlusconi, nessuna sorpresa a Monza

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi torna al Senato. L’ex premier ha infatti vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro Federica Perella, sindaco alla Cultura del Comune di Seregno. Monza è la città in cui Berlusconi possiede la squadra di calcio, che ha portato in serie A. Alle comunali il Pd aveva strappato al centrodestra la vittoria. Proprio per questo lo scorso 18 settembre Enrico Letta aveva organizzato la «anti-Pontida» con i sindaci Pd.

Espugnata Sesto San Giovanni

A Sesto San Giovanni, nella ormai ex Stalingrado d’Italia, Isabella Rauti ha vinto la sfida per il Senato al collegio uninominale dove ha ottenuto il 45,4% dei voti contro il 30.80 di Emanuele Fiano. Un successo schiacciante per l’esponente di Fdi, figlia di Pino ex segretario del Msi, fra i fondatori della Fiamma tricolore rispetto all’ormai ex deputato Pd, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz. Sempre al Senato in Lombardia un’altra esponente di Fdi ha sconfitto un esponente del Pd: a Cremona la coordinatrice regionale Daniela Santanché ha ottenuto il 52,17% dei voti contro il 27,3% di Carlo Cottarelli.