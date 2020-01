Di Maio: violenza in Libia-Iran ci espone a ritorsioni Il ministro degli Esteri dice di scommettere sul dialogo, sulla diplomazia e sulle soluzioni politiche. E annuncia che l'8 gennaio sarà al Cairo, poi Algeria e Tunisia

Il Parlamento turco vota l'invio delle truppe in Libia

«Chi ancora crede che la strada sia la violenza, è fermo al passato o non ha ancora compreso le lezioni dalla storia. E, quel che è peggio, sta esponendo tutti gli italiani a un pericolo di ritorsioni». È quanto scrive il

ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook parlando della situazione in Iran e Libia. «Ora - dice - non è più il tempo di rischiare morte, terrorismo, ondate migratorie insostenibili, ora è il momento di scommettere sul dialogo, sulla diplomazia e sulle soluzioni politiche».

Di Maio: l'8 vado al Cairo, poi Algeri e Tunisi

La Libia «che dista a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste» è «una delle priorità» per l'Italia continua Di Maio, che sottolinea: «Sono in continuo contatto con i miei omologhi europei e non solo. L'8 sarò al Cairo, poi Algeria e Tunisia. Questo pomeriggio faremo il punto alla Farnesina sugli ultimi sviluppi»

A rischio la missione dell'Ue in Libia

La situazione sempre più confusa e pericolosa che si sta creando in Libia addensa nubi di incertezza anche sulle sorti della missione diplomatica europea che nei prossimi giorni - si era parlato del 7 gennaio come data

plausibile ma non confermata - sarebbe dovuta approdare nel Paese

nordafricano per tentare di ottenere un cessate il fuoco e la ripresa dei colloqui tra le due fazioni in conflitto, il governo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite del premier Fayez al-Sarraj e il generale Khalifa Haftar.



La Farnesina e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio continuano a lavorare all'appuntamento, che resta in programma e che dovrebbe essere guidato dall'Alto rappresentante Joseph Borrell e dai ministri degli Esteri italiano, francese, tedesco e britannico. Ma tutto resta ancora in stand-by in attesa degli eventi. In corso c'è soprattutto una seria riflessione sulla sicurezza delle delegazioni. E uno dei portavoce dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell mette le mani avanti: «Da parte nostra non è stata annunciata alcuna missione. L'Alto rappresentante Ue è in contatto costante con tutti i partner rilevanti per chiedere a tutte le parti che si impegnino per una soluzione politica» in Libia.

