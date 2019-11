Di Sibio (EY): «Wall Street oggi è diversa, l’utile non basta più» di Riccardo Barlaam

Carmine Di Sibio. Dal primo luglio è global chairman e ceo di EY

Il futuro non si può prevedere, ma si può preparare. Un pianeta connesso, che costringe tutte le aziende a ripensare il modo in cui servono i loro clienti per continuare a creare valore. Intelligenza artificiale, big data, blockchain, smart cities. Trasformazioni che cambieranno non solo il business ma il mondo. Carmine Di Sibio dal 1° luglio è global chairman e ceo di EY, una delle “big four” della consulenza globale.

La società sta investendo un miliardo di dollari in due anni per trasformare tutti i suoi processi con il digitale: ha sviluppato una piattaforma blockchain per autenticare i prodotti dei clienti e limitare le frodi, cose come le etichette dei vini in Toscana o gli alimenti surgelati; l’intelligenza artificiale usata per analizzare i documenti dei clienti, ridurre i tempi dei procedimenti, migliorare la precisione e l’efficienza.

Di Sibio è un executive americano, ma è nato in Italia. Classe 1963, è alla guida di una multinazionale con 280mila dipendenti, diffusa in 150 Paesi, che nell’anno fiscale 2019 ha registrato 36,4 miliardi di dollari di ricavi (+4,7%) (+8%), società che lui vuol far diventare ancora più globale con la sua gestione. È entrato 35 anni fa in EY e ha scalato tutti i gradini fino ad arrivare ai vertici.

Originario di Frigento, paese di poco più di 3mila anime a 900 metri sul livello del mare, in provincia di Avellino, da dove quando il cielo è terso si arrivano a vedere i monti dell’Abruzzo. Lo scorso fine settimana, tra un aereo e l’altro, è tornato in Campania per ricevere il premio “Irpino dell’anno”. «Sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento», racconta. «Il Comune di Frigento al termine mi ha onorato di un pranzo, a base di tanti prodotti locali, pasta fresca, formaggi artigianali, grandi vini, mozzarella, pecorino. Amo il cibo italiano, la cultura gastronomica americana è lontana anni luce. Un patrimonio».

Quando è arrivato negli Stati Uniti?