Di Silverio (Anaao-Assomed): modificare la norma in manovra sulle pensioni e premiare la sanità pubblica

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Ventiquattr’ore di fuoco per il Servizio sanitario nazionale e per i cittadini nella giornata di martedì 5 dicembre. Ed è solo l’inizio: senza risposte concrete da parte del Governo, medici e infermieri che dalla mezzanotte incroceranno le braccia preventivando di far saltare 1,5 milioni di prestazioni sanitarie inclusi 30mila interventi chirurgici, 180mila visite e 50mila radiografie e tutte le analisi di laboratorio, promettono di continuare a dare battaglia finché saranno ascoltati. Nel mirino, le ultime novità in legge di bilancio ma più in generale la «mancanza d’attenzione» rispetto al disagio di quelli che solo una manciata di mesi fa erano gli “eroi del Covid”.

A spiegare ragioni e priorità è Pierino di Silverio, segretario nazionale del sindacato Anaao-Assomed che insieme a Cimo-Fesmed (sempre medici ospedalieri) e - per il comparto - al Nursing-Up ha chiamato allo sciopero e organizzato la mappa delle manifestazioni, con i leader che parteciperanno al Sit-In di Roma alle 11.30 in Piazza Santi Apostoli. Sullo sfondo, la denuncia di uno smantellamento progressivo della Sanità pubblica. Sul tavolo, almeno cinque ‘buone ragioni’ per la protesta. Le mettono in fila i tre sindacati uniti: assunzioni di personale, detassazione di parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, depenalizzazione dell’atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni.

Di Silverio, quali sono le vostre priorità assolute?

Il nostro è un pacchetto complesso e completo: incredibilmente, a oggi i governanti non hanno accolto neanche una sola delle nostre richieste. Anzi: hanno proceduto come pensavano fosse più utile per il sistema ma quello stesso sistema oggi “vomita” quanto hanno messo in campo per salvarlo, perché non lo hanno ascoltato. Ciò premesso, oggi le priorità a breve e medio termine sono la detassazione degli stipendi e il ritiro della norma introdotta in manovra con l’articolo 33 che penalizza soprattutto le pensioni dei medici. Il maxiemendamento annunciato da settimane dal Governo ancora non c’è mentre si continua a discutere in modo disordinato e soprattutto non si ascoltano le parti sociali. E questo è gravissimo: non perché aspiriamo a un ruolo da protagonisti ma perché così il Governo rischia di fare buchi nell’acqua. Come è accaduto per le liste d’attesa.

Cioè?

Sempre la manovra prevede di andare a spendere quasi un miliardo per non risolverlo davvero, il problema. O meglio: per risolvere quello dei centri privati accreditati che esauriscono i tetti sulle prestazioni anzitempo. Si stanziano risorse per loro, consentendogli di continuare a guadagnare ma senza fornire un servizio al cittadino in ambito pubblico. In legge di bilancio si è fatta la scelta politica di investire sul lavoro straordinario e sul privato accreditato anziché sul lavoro ordinario e sui professionisti. Questo contesto di sicuro non rende più appetibile la nostra professione, come invece il Governo ha dichiarato di essere intenzionato a fare. In sintesi: il lavoro ordinario non viene incentivato, la detassazione di parte del nostro stipendio non c’è stata e gli aumenti contrattuali sono residuali, mentre il tetto di spesa sulle assunzioni rimane.

Del resto la manovra si muove in un contesto di risorse strettissimo. Come sarebbe stato più opportuno distribuirle?

Avevamo proposto di tenere conto da un lato delle esigenze del privato accreditato, che oggettivamente ha il problema del raggiungimento preventivo dei tetti di spesa sulle prestazioni, ma assegnandogli 300 milioni anziché i 600 milioni previsti in manovra. I 300 milioni restanti dovevano andare a remunerare il nostro lavoro ordinario, senza premiare esclusivamente gli straordinari come invece si prevede.