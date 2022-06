Di Stefano: «L’Europa resta la casa comune, più sostegni alle nuove imprese»

Nel 2023 si vota. Temete che il governo e i partiti perdano la loro spinta riformatrice e pensino di più alla campagna elettorale?

Purtroppo i segnali già ci sono, li stiamo vedendo. Nel 2023 avremo le politiche in Italia, nel 2024 si rinnoverà il Parlamento europeo. Sono due scadenze determinanti, per noi e per l'Europa. Dopo questa fase avremo un governo politico: ai politici quindi ci rivolgiamo per presentare istanze su energia, lavoro e legge elettorale, per far presente ciò che occorre alle imprese per crescere, competere e creare occupazione. Bisogna tenere presente che è l'industria il motore dello sviluppo. Si è visto con molta chiarezza nella pandemia: se il paese ha tenuto è stato grazie alla sua manifattura.

Quali sono le azioni prioritarie da compiere in questo momento?

La più urgente, che chiediamo noi Giovani in piena sintonia con Confindustria nazionale, è il taglio del cuneo fiscale. È costoso, sì, abbiamo valutato 16 miliardi. Ma si tratterebbe di una misura con effetti sia congiunturali che strutturali, con la nostra proposta i lavoratori si troverebbero in tasca ogni anno una mensilità in più e questo spingerebbe i consumi. Una scelta ben diversa rispetto a quella dei bonus una tantum i cui effetti in realtà non si vedono. E anche alla riforma dell'Irpef varata con la passata legge di bilancio, un taglio blando di scarsa efficacia.

L'energia resta un'emergenza: qual è l'azione più efficace?