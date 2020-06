Di Stefano: «La priorità è avviare una Fase giovani»

Di Stefano è laureato in Giurisprudenza e ha un dottorato di ricerca in Economia civile, conseguito presso l’università Lumsa. Ha iniziato il suo percorso in Confindustria nel Gruppo giovani della territoriale di Palermo. Nel 2017 è entrato nella squadra Rossi come vice presidente nazionale, con delega all’education, capitale umano e formazione interna, sviluppando progetti di formazione come GI Academy una vera e propria scuola di managerialità, e AltaScuola per Giovani imprenditori, dedicata alla valorizzazione di giovani talenti imprenditoriali.

Otto vicepresidenti

Nella sua presidenza sarà affiancato da otto vice: Licia Angeli(Confindustria Romagna), Maria Anghileri (Confindustria Lecco Sondrio), Eleonora Anselmi (Confindustria Toscana Sud Arezzo), Mario Aprile (Confindustria Bari BAT), Francesco Fumagalli (Confindustria Toscana Sud Arezzo), Andrea Marangione (Unione Industriale Torino), Pasquale Sessa (Confindustria Salerno), Alessandro Somaschini (Confindustria Bergamo). Di Stefano è imprenditore nel settore dell’impiantistica civile e industriale, con la Lodato, azienda di famiglia nata nel 1957. Ha creato anche una sua attività, Meditermica srl, impresa che opera nelle fornitore all’ingrosso di materiale termoidraulico per aziende e operatori del settore. «Giovani imprenditori si resta tutta la vita, come il nostro presidente Bonomi», ha detto l’ex numero uno Alessio Rossi, nell’intervento in cui ha riassunto la sua attività di presidente. «Siamo la crescita – ha aggiunto - siamo la ricerca e lo sviluppo, siamo la coesione sociale, ma siamo soprattutto persone che credono in chi ci circonda e per questo crediamo nel Movimento».

Giovani al centro dell’agenda

Bisogna rimettere i giovani al centro dell’agenda politica: «la nostra generazione in questa fase è stata dimenticata, bisogna riportare al centro il tema non solo di creare lavoro, ma di stimolare le start up e la nascita di nuove imprese», sostiene Di Stefano. Che avvierà immediatamente le sue battaglie: pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese, lotta alla burocrazia, infrastrutture.