Diabete: una epidemia da 5 milioni di malati e uno su cinque non sa di averlo

Il diabete è un killer silenzioso, spesso asintomatico, che in Italia – e nel mondo - è ormai una vera e propria epidemia. Nel nostro Paese i malati sono circa 5 milioni, ma uno su 5 non sa di esserne affetto e nella maggior parte dei casi lo scopre in concomitanza con un ricovero per una patologia grave, come l'infarto miocardico. Se non diagnosticato, diagnosticato tardivamente o non trattato appropriatamente, il diabete può causare complicanze severe che possono interessare diversi organi e incidere negativamente sulla salute della persona, condizionandone pesantemente la qualità di vita e abbreviandola in media di sei anni.

Per fare il punto sulla malattia, che nel nostro Paese ha registrato un aumento dei casi del 60% negli ultimi vent'anni, la Società Italiana di Diabetologia (Sid) ha organizzato il forum multidisciplinare «Panorama Diabete - Prevedere per prevenire», in programma a Riccione fino al 24 maggio.

Il diabete è una delle malattie croniche più frequenti

«La diffusione del diabete mellito – spiega il professor Angelo Avogaro, presidente della Sid – sta assumendo sempre più i contorni di una vera e propria emergenza sanitaria. A oggi nel mondo si stimano oltre 500 milioni di adulti con diabete, numero destinato ad aumentare a 640 milioni nel 2030. In Europa il diabete interessa circa 60 milioni di persone. Numeri che sono in aumento dopo la pandemia, in particolare nelle persone anziane. È una delle più frequenti malattie croniche non trasmissibili conseguenza non solo di stili di vita inappropriati, ma anche correlata a contesti socio-economici degradati. È importante anche ricordare che il diabete non è non solo strettamente connesso ad obesità ma anche a diverse forme di neoplasie. Per questi motivi il paziente con diabete deve trovare un ruolo centrale nell'organizzazione sanitaria dedicata alle cronicità».

I costi della malattia

La complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per l'intero ecosistema sanitario. «Coinvolge molteplici professionisti nell'attività di diagnosi, monitoraggio e trattamento e inoltre impegna risorse sempre più rilevanti per garantire l'accesso alle cure migliori e all'innovazione, nel rispetto dei principi di equità e uguaglianza», aggiunge Avogaro. Secondo le stime, in Italia i pazienti generano per i soli costi diretti un impatto economico per il Servizio sanitario nazionale per un totale di circa 14 miliardi annui, l'8% dei costi totali sostenuti ogni anno. A questi vanno aggiunti i costi indiretti, almeno pari a quelli diretti.L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha identificato la lotta al diabete quale priorità globale per tutti i sistemi sanitari, che comincia sulle tavole con un'alimentazione equilibrata, adeguata attività fisica e una corretta informazione sanitaria alla cittadinanza, e ha posto l'attenzione anche altre cause di natura socio-economica.

L’urbanizzazione tra i fattori che lo favoriscono

Tra i fattori favorenti l'incremento dei casi, c'è, infatti, l'eccessiva urbanizzazione, che comporta uno stile di vita più sedentario. «Nel 2025 - aggiunge Avogaro - il 65% delle persone con diabete vivrà nelle aree urbane, nel 2040 saranno il 75%. Non a caso l'International Diabetes Federation e l'Oms individuano nella città la frontiera calda del contrasto alla crescita del diabete».Un ruolo importante lo svolge anche l'inquinamento atmosferico: «L'associazione con il diabete di tipo 2, quello che insorge in età adulta – prosegue il presidente della Sid - è presente nella letteratura scientifica, che stima in una percentuale del 15% circa a livello mondiale i casi in cui l'esposizione prolungata allo smog, mediata dall'adiposità e dall'infiammazione di basso grado, potrebbe avere un ruolo nella patogenesi del diabete mellito». A tutto ciò si aggiunge un rischio di sviluppare il diabete mediamente superiore del 60% nelle persone meno istruite.