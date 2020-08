Diageo compra per 610 milioni di dollari il gin di Ryan Reynolds Il colosso britannico ha annunciato l'acquisto di Aviation American Gin, che vede tra gli azionisti l’attore noto per aver interpretato Deadpool, per 610 milioni di dollari

Ryan Reynolds

Il colosso britannico ha annunciato l'acquisto di Aviation American Gin, che vede tra gli azionisti l’attore noto per aver interpretato Deadpool, per 610 milioni di dollari

2' di lettura

Il gigante britannico degli alcolici Diageo ha annunciato l'acquisto di Aviation American Gin per 610 milioni di dollari. L'accordo prevede il pagamento di una prima tranche da 335 milioni di dollari, mentre i restanti 275 milioni saranno legati alla performance della società nei prossimi dieci anni.

Diageo e le star

Tra i principali azionisti di Aviation American Gin c'è l'attore canadese Ryan Reynolds, noto per avere interpretato il supereroe Deadpool, che aveva acquistato una quota minoritaria del brand nel 2018. Diageo finanzierà l'operazione con risorse proprie e punta a chiuderla entro fine anno. Non è la prima volta che il gruppo britannico ha a che fare con le star americane. Nel 2014 aveva acquistato la DeLeón tequila in una joint venture con il cantante P Diddy. Nel 2017 aveva comprato per un miliardo di dollari Casamigos, brand di tequila che aveva tra i fondatori George Clooney. E mantiene poi una collaborazione con David Beckham per il suo Haig Club whisky.

Il momento del gin

Aviation American Gin è un marchio premium che si aggiunge al portafolio di brand del liquore a base di ginepro di Diageo che comprende già Tanqueray, Gordon’s e Villa Ascenti. L’acquisizione avviene in un momento in cui il consumo di gin in America è in crescita. Secondo il Distilled Spirits Council, le distillerie hanno venduto nel 2019 quasi 10 milioni di casse di gin da nove litri negli Stati Uniti nel 2019 per un ricavo da 918 milioni di dollari: il 3% in più rispetto al 2018.

Certo, poi c’è l’effetto Covid che ha influenzato i consumi 2020. All'inizio di questo mese, Diageo ha dichiarato di aver registrato una svalutazione di 1,3 miliardi di sterline ($ 1,7 miliardi di dollari) a causa degli effetti della pandemia. Le sue azioni hanno guadagnato lo 0,8% a Londra dopo l’annuncio dell’acquisizione.