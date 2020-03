Diagnostica, l'opa di Thermo Fisher su Qiagen accende Diasorin in Borsa

1' di lettura

Settore farmaceutico in fermento sulle Borse europee grazie all'accordo raggiunto tra Thermo Fisher Scientific e Qiagen che porterà il gruppo americano a lanciare una offerta sul gruppo tedesco della diagnostica molecolare. A Francoforte le azioni Qiagen balzano del 17% e sfiorano i 38 euro, mentre a Piazza Affari sale Diasorin che guadagna il 6% circa superando i 108 euro per azione. In luce anche altri titoli del comparto farmaceutico: Roche a Zurigo, Siemens Healthineers a Francoforte, bioMerieux a Parigi.

Thermo Fisher pronta all'opa da 39 euro per azione

In una nota congiunta Thermo Fisher e Qiagen hanno annunciato che i rispettivi consigli di amministrazione, e il comitato esecutivo di Qiagen, hanno approvato all'unanimità la proposta del gruppo Usa per acquisire Qiagen con una offerta in contanti di 39 euro per azione. La proposta è pari a un premio del 23% sul prezzo di chiusura di ieri di Qiagen a Francoforte: il titolo della società oggetto dell'offerta sale del 17% a 37,76 euro. L'offerta valuta Qiagen 11,5 miliardi di dollari considerando che l'indebitamento da 1,4 miliardi di dollari.

Diasorin cavalca l'appeal speculativo del settore

Secondo Equita Sim l'operazione è positiva per Diasorin «perché aumenta l`appeal speculativo legato ad ipotesi di consolidamento. Diasorin ha una partnership con Qiagen per la commercializzazione della tubercolosi latente e la malattia di Lyme. Diasorin è protetta da alcune clausole contrattuali forti sull`accordo. Unico rischio potrebbe essere una minor focalizzazione da parte di Qiagen, compensata da un aumento potenziale della base clientela aggredibile».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)