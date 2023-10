Dialogo, creazione di pace: verso la mostra “Senzatomica”

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

“Dialogo, creazione di pace” è l’evento organizzato dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai domenica 29 ottobre alle ore 16:30 al Centro Culturale Ikeda per la Pace di Milano, via Concetto Marchesi 9, Corsico (Mi). In programma dialoghi sulla pace con esperti, associazioni e organizzazioni umanitarie religiose e laiche attive sul territorio per affermare l’importanza di instaurare dialoghi costruttori di pace in un’epoca di crescente conflittualità, ribadendo i principi fondamentali della nonviolenza e della sacralità della vita. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Corsico.

Dopo i saluti iniziali di Franco Malusardi, dell’Istituto Buddista Soka Gakkai, del sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura e dell’assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi, interverranno Diana De Marchi, consigliera del Comune di Milano e presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili; Luca Pagliari, giornalista, storyteller e autore del progetto “Cuori Connessi”; Giorgio Del Zanna, docente dell’Università Cattolica, presidente della Comunità di Sant’Egidio di Milano e coordinatore del Forum delle Religioni a Milano; Livio Neri, membro del Consiglio di Amministrazione di ResQ - People Saving People e avvocato specialista in diritto internazionale; Manuela Valenti, medico e responsabile della divisione Pediatrica di Emergency, con all’attivo numerose missioni umanitarie in zone di guerra; Rayhane Tabrizi, attivista iraniana del movimento Donna, Vita, Libertà che parlerà del Premio Nobel per la Pace 2023 a Narges Mohammadi; Gabriele Arosio, pastore della chiesa evangelica battista di Bollate ed educatore; Stefano Chiodaroli, attore comico di Zelig e Colorado.

Loading...

L’evento “Dialogo, creazione di pace” è un’anteprima dei temi che verranno approfonditi nella nuova mostra “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari” in arrivo a Brescia dal 24 novembre 2023 al 14 gennaio 2024. L’esposizione, realizzata grazie ai fondi dell’8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, si svolgerà presso il Salone ex Cavallerizza, in via Fratelli Cairoli 9 a Brescia.