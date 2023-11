«Dialogo con il Comune, servono tempi certi e meno burocrazia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Roma e il Lazio hanno infrastrutture di telecomunicazione d’avanguardia e una posizione invidiabile in termini di copertura della fibra e del 5G. Tuttavia, anche alla luce dei grandi eventi che attendono la capitale, dal Giubileo 2025 a, speriamo, l’Expo 2030, queste infrastrutture vanno ulteriormente sviluppate. Come imprese siamo disponibili a condividere esperienze e know-how. Abbiamo apprezzato il dialogo con il Comune di Roma. Chiediamo che si proceda il più possibile sul fronte delle semplificazioni per perseguire gli obiettivi di ammodernamento e digitalizzazione della capitale». A parlare è Francesco D’Angelo, presidente Sezione Comunicazioni di Unindustria Lazio.

Come procede il vostro dialogo con il Comune di Roma?

Abbiamo valutato positivamente il coinvolgimento delle imprese nella consultazione sul regolamento degli impianti radiomobili e siamo in attesa che il Comune ci dica cosa farà delle nostre proposte emendative.

Cosa avete chiesto?

In primis, il riferimento al codice delle comunicazioni elettroniche. Siamo consapevoli che Roma è una città molto complessa, ma è necessario adottare una regolamentazione locale che sia accompagnata da una gestione amministrativa chiara e di buon senso, che tenga conto delle esigenze delle imprese di programmare gli interventi e pianificare gli investimenti a vantaggio della capitale. Ma siamo fiduciosi: se c’è dialogo e confronto si può portare avanti un lavoro sinergico riducendo le rigidità.