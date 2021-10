Dialogo con Usa e Cina per conciliare privacy e valorizzazione dei dati

4' di lettura

«La spesa per il digitale nel Next Generation Eu sforerà l’obiettivo del 20%, a riprova dell’importanza di investire nella nostra sovranità tecnologica europea. Dobbiamo intensificare gli sforzi per definire la nostra trasformazione digitale secondo le nostre norme e i nostri valori». Con queste parole, pronunciate nell’ambito del suo Discorso sullo stato dell’Unione, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha sintetizzato la dimensione quantitativa e valoriale della sfida che la creazione di uno spazio digitale europeo efficace e sostenibile, pone per lo stesso futuro dell’Unione.

L’esercizio della Commissione europea è volto a identificare le priorità per quello che auto-definisce il prossimo “decennio digitale” e, quindi, individuare gli obiettivi che dovrebbero essere realizzati dal processo di trasformazione richiamato dalla von der Leyen.

Il merito più evidente dell’iniziativa è quello di un esercizio di concretizzazione di un tale processo di trasformazione digitale che spesso invece rischia di essere solo uno slogan che nasconde confusione, generalità e, in fine dei conti, pochissima utilità.

In questo caso, invece, sono ben individuati i quattro pilastri portanti che dovrebbero guidare detto processo. In primo luogo, la digitalizzazione dei pubblici servizi, con particolare riferimento a quelli fondamentali (che dovrebbero essere al 100% online), identità (medesima ambiziosa percentuale) e sanità (80% online). In secondo luogo, le competenze digitali, tra qui quelle di base (che dovrebbero coprire 80% della popolazione) e un numero assai più ampio di specialisti. In terzo luogo, la trasformazione digitale delle imprese, fissando un obiettivo assai ambizioso per cui almeno il 75% delle imprese dell’Ue dovrebbero utilizzare le tecnologie cloud, intelligenza artificiale e big data. Infine, un focus su infrastrutture digitali sicure e sostenibili in cui si promette, con riferimento alla connettività, gigabit per tutti e 5G ovunque.

Se la struttura portante del percorso è chiara e ambiziosa, non lo è meno la bussola adoperata, i cui ingranaggi essenziali si riferiscono, testualmente, a quell’idea di cittadinanza digitale europea in cui i diritti e i princìpi rilevanti, dalla libertà di espressione alla protezione dati, passando per tutela della creazione intellettuale e dell’ambiente, sono tutti fortemente radicati, a proposito del riferimento della Presidente della Commissione, richiamato in apertura, alla sovranità digitale del vecchio continente, all’interno di un humus costituzionale e valoriale prettamente europeo.