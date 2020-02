Diamanti in crisi: per De Beers peggior risultato dalla fine del monopolio Il coronavirus è solo l’ultimo problema, in ordine di tempo, per il settore dei diamanti, che da anni se la passa davvero male con vendite in calo e prezzi sempre più bassi di Sissi Bellomo

Ecco il diamante grande come una palla da tennis

3' di lettura

Non c’è pace per il mercato dei diamanti. E i conti di De Beers soffrono: l’esercizio 2019 si è chiuso con quello che probabilmente è il peggior risultato da quasi un ventennio, ossia dal periodo in cui il colosso sudafricano – oggi controllato da AngloAmerican – ha perso il monopolio delle gemme preziose.

L’anno scorso i profitti di De Beers sono crollati dell’87% ad appena 47 milioni di dollari. Il margine operativo lordo (Ebitda) si è più che dimezzato a 558 milioni, per effetto di minori volumi di vendita e della discesa, che sembra senza fine, dei prezzi dei diamanti, ormai ai minimi da almeno dieci anni.

Nel corso del 2019 il prezzo di vendita delle gemme grezze è diminuito di un quinto per De Beers, a una media di 137 dollari per carato. Il fatturato del gruppo ha subito una contrazione del 24,3% (a 4,6 miliardi di dollari), alla quale hanno contribuito anche Lightbox – la nuova divisione che vende diamanti sintetici – e Element Six, che serve i clienti industriali.

Il coronavirus è solo l’ultimo dei problemi, in ordine di tempo. «Di questi tempi non c’è molta gente che va a spasso per gioiellerie in Cina», è l’amaro commento di Mark Cutifani, ceo di AngloAmerican. Il gruppo minerario ha rilevato il controllo di De Beers dalla famiglia Oppenheimer nel 2012 e da allora non aveva mai avuto un contributo così risicato ai profitti.

Per Anglo il 2019 è finito con l’Ebitda in crescita del 9% (a 10 miliardi di dollari) e Cutifani che ringrazia la diversificazione: il risultato positivo dipende dal minerale di ferro e dai metalli preziosi, in particolare il palladio e il rodio, protagonisti di un rally da primato. Il carbone, insieme ai diamanti, ha invece fatto da zavorra, costringendo a svalutazioni per circa 900 milioni di dollari, simili a quelle effettuate pochi giorni fa dalla concorrente Glencore.