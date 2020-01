Diamanti e complicazioni, le novità degli orologi Lvmh presentate a Dubai Fino al 15 gennaio la città ospita la prima Lvmh Watch Week, con le nuove creazioni dei quattro marchi orologieri del gruppo. Un preludio all’addio a Baselworld? di Paco Guarnaccia

Dettaglio di un orologio Serpenti Seduttori Tourbillon Bulgari

2' di lettura

DUBAI - Si è aperta il 13 gennaio a Dubai la prima Lvmh Watch Week, evento esclusivo a inviti per un ristretto numero di partecipanti (tra addetti ai lavori e media), che si svolge fino al 15 gennaio nel Bulgari Hotel Yacht Club dell’emirato e che ha come protagonisti i brand orologieri nel portafoglio del gruppo francese: Bulgari, Tag Heuer, Hublot e Zenith.

Da un palco allestito nel giardino del resort hanno dato ufficialmente il via a questo nuovo format Stéphane Bianchi, ceo di Lvmh Watchmaking Division e ceo di Tag Heuer, Jean-Christophe Babin, ceo di Bulgari, Ricardo Guadalupe, ceo di Hublot e Julien Tornare, ceo di Zenith.



Le novità dalla Lvmh Watch Week di Dubai Photogallery11 foto Visualizza

Le complicazioni preziose di Bulgari

Tra i lanci più importanti, tre preziose versioni di Serpenti Seduttori Tourbillon vanno ad arricchire la collezione dedicata al polso femminile che Bulgari ha presentato nel 2019, introducendo su questo modello il più piccolo tourbillon attualmente sul mercato in un segnatempo per signora.

Il primo bracciale integrato di Hublot

Diverse le novità viste da Hublot: su tutte il Big Bang Unico Integral (disponibile in ceramica nera, titanio e King gold, queste ultime anche in un'ulteriore versione con diamanti) che rappresenta una piccola-grande rivoluzione in questa famiglia di orologi che, a 15 anni dalla sua nascita, monta per la prima volta un bracciale integrato al posto dell’iconico cinturino in gomma (aspetto che ha richiesto anche un restyling della cassa).

La mezzanotte stellata di Zenith

Il prodotto di punta di Zenith visto a Dubai è dedicato all'universo femminile: si tratta della collezione Defy Midnight, orologio in acciaio con cassa di 36 mm di diametro che si caratterizza per avere un quadrante che richiama la volta celeste stellata con diamanti in luogo degli indici. Di questo modello sono state presentate sei versioni, tre delle quali con diamanti sulla lunetta.