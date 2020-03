«Diamanti grezzi», su Netflix un film ad alto tasso adrenalinico, da non perdere Coronavirus ha costretto i cinema a chiudere temporaneamente, ma tra i titoli da vedere a casa c’è quello dei fratelli Safdie con Adam Sandler di Andrea Chimento

2' di lettura

Con i cinema chiusi gli appassionati provano a sopperire cercando delle novità da vedere a casa. Tra i tantissimi titoli inseriti nel ricco catalogo di Netflix dall'inizio dell'anno ce n'è uno particolarmente interessante, che avrebbe meritato di passare anche sul grande schermo: «Diamanti grezzi» dei fratelli Safdie, con protagonista Adam Sandler.



L'attore americano interpreta Howard Ratner, gestore di un negozio di gioielli nel Diamond District di New York. Ossessionato dai soldi, Howard è un giocatore d'azzardo incallito, con i debitori perennemente alle calcagna, che prova a cambiare la sua vita puntando sulle partite di basket Nba. Tutte le sue speranze vengono riposte in un opale proveniente dall'Africa, che attira addirittura l'interesse di Kevin Garnett, stella dei Boston Celtics.

Presentato in diversi festival internazionali, «Diamanti grezzi» non è soltanto il film più interessante che si possa trovare all'interno del cartellone di Netflix, ma in generale uno dei lungometraggi più entusiasmanti dell'intera stagione.



Diamanti grezzi - Trailer

Ritmo altissimo

Si tratta di un'opera concitata e ad alto tasso adrenalinico, sommersa dalle parole pronunciate dal protagonista e dalle persone che lo circondano, dotata di un ritmo altissimo e capace di dare vita a un personaggio fastidioso e detestabile (un uomo avido e pronto ogni volta a fare la scelta sbagliata), a cui però è impossibile non affezionarsi.

Il suo percorso nel film è tanto ambizioso quanto autodistruttivo: Howard, padre di famiglia e uomo adultero, è costantemente in cerca di un riscatto e continua a sperare di cambiare la sua vita scommettendo tutto.

Sarà anche un piacere vedere questo film per gli appassionati di basket Nba, dato che la pellicola è ambientata nel 2012 e ruota attorno alla semifinale di Conference tra i Boston Celtics e i Philadelphia 76'ers, con Kevin Garnett che, nei panni di se stesso, è uno degli attori principali di questo originale dramma urbano.

I fratelli Safdie e Adam Sandler

I due registi, i fratelli Safdie, si erano già messi in luce con «Good Time», presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2017, ma con «Diamanti grezzi» si sono superati, anche per aver saputo lavorare al meglio con Adam Sandler, attore che siamo abituati a vedere in ruoli comici spesso di basso livello, ma che dimostra un'intensità straordinaria in un ruolo complicatissimo. Insieme a quella in «Ubriaco d'amore» di Paul Thomas Anderson, è la migliore prova in carriera per Sandler.

Il trailer ufficiale del film «Joker»

Novità in dvd

Per chi ama guardare e collezionare dvd e blu-ray, invece, va segnalata l'uscita nelle scorse settimane di uno dei fenomeni cinematografici dello scorso anno: «Joker» di Todd Phillips, film che dopo il Leone d'oro alla Mostra di Venezia ha portato il suo protagonista Joaquin Phoenix ad alzare l'Oscar come miglior attore dell'anno.