Diamanti, il mercato è in crisi. E tra dazi e gemme sintetiche va sempre peggio

Nei mesi scorsi erano state fatte altre concessioni. Ai clienti era stato permesso di rinviare gli acquisti e De Beers – che di solito tiene duro sui prezzi, a costo di sacrificare i volumi – aveva persino offerto sconti fino al 10% sui diamanti più piccoli, di cui oggi c’è un eccesso di produzione. L’ultima volta che aveva ceduto sui prezzi era stato nel 2016, in risposta alla crisi di liquidità in India dopo il ritiro delle banconote da 500 e 1.000 rupie deciso dal Governo.

Il problema più grave sul mercato riguarda tuttavia la domanda. Le vendite di diamanti tagliati e più in generale di gioielleria sono sempre più deboli, vittime del rallentamento dell’economia, in particolare in Cina, Paese che da anni traina la crescita del settore.

I tagliatori (oggi concentrati in gran parte in India, mentre gli antichi centri di eccellenza, a cominciare da Anversa, hanno perso peso) hanno accumulato scorte di diamanti grezzi che ora faticano a smaltire. Secondo il Time of India nei distretti di Surat e Mumbai ci sono scorte per almeno 10 miliardi di dollari, un record dall’epoca della recessione globale, dieci anni fa. La reazione, secondo il giornale, è stata ridurre gli acquisti per almeno 2 miliardi.

Non se la passa bene del resto nemmeno Alrosa, che spartisce con De Beers oltre metà del mercato mondiale dei diamanti. Il colosso statale russo a luglio ha visto crollare le vendite di gemme grezze del 51% in termini di valore, a 164 milioni di dollari. Il ceo Sergei Ivanov, intervistato qualche settimana fa dal Financial Times, dà la colpa alla guerra dei dazi: «Pensavamo di aumentare le vendite in Cina del 2-3% quest’anno, ma ora l’outlook è più pessimista, il tasso di crescita sarà neutro o leggermente negativo. Quando ci sono instabilità politica o tensioni le vendite di beni di lusso reagiscono subito».

Un altro problema – di cui le minerarie sono più restie a parlare, ma con cui dovranno fare sempre più i conti – è quello dei diamanti creati in laboratorio: gemme indistinguibili da quelle naturali ma molto meno costose e più etiche, non solo per il ridotto impatto ambientale ma anche perché chi le sceglie può essere certo che non siano «insanguinate».