Diamanti, nuove tecnologie in campo per frenare la crisi dell’industria

I big in campo

Ecco perché nell'arena delle blockchain, nate inizialmente per gestire le cryptovalute come Bitcoin e ora dilaganti in tutti i settori economici, sono scesi in campo tutti i big del settore e i maggiori consulenti strategici e tecnologici. Prima partiti singolarmente, poi via via confluiti in consorzi sempre più potenti e rilevanti.

A partire da Tracr , la blockchain creata dal leader mondiale dei diamanti naturali e sintetici (da un anno) De Beers Group e ora condivisa dal peso massimo russo Alrosa (il suo più grande competitor) e dai grandi retailer Signet e Chow Tai Fook fra gli altri. A sua volta, Tracr fa parte del nuovo consorzio “Mining and metals blockchain iniative” creato dal World Economic Forum con sette grandi società di metalli e miniere, compreso il colosso Tata Steel. Il sistema creato a gennaio 2018 si è dimostrato robusto e funzionale, tanto da indurre De Beers a dichiarare la volontà di tracciare ogni diamante su questa piattaforma.

Il ruolo della compliance

Ma non di sola blockchain può vivere la fiducia tra fornitori e clienti. Fiducia che, come ha detto al congresso Cibjo Iris Van der Veken, direttore esecutivo dell'ente di certificazione etica Responsible jewellery council, «è la vera moneta corrente, l’unica valuta del settore dei preziosi». Sistemi di autoregolamentazione sulla sostenibilità e normative nazionali e internazionali rendono la vita molto difficile ai disonesti e alle imprese non incasellate in un sistema di regole stringenti e di controlli incrociati fra operatori.

Diamanti protagonisti alla fiera Jewellery Arabia 2019 in Bahrain (nella foto una modella indossa una parure di diamanti e smeraldi di Saboo)

«Dal Kimberley Process Certification Scheme alle normative antiriciclaggio operative in molti Paesi, dal Dodd Frank Act americano a difesa del consumatore a tutte le normative europee e nazionali sulla tracciabilità degli acquisti, dalle linee guida Ocse sul responsible mining al Responsible sourcing blue book del Cibjo varato nel gennaio 2019, non mancano le regole che tracciano la strada della legalità: l'unica strada percorribile nel nostro settore. I malfattori nel nostro settore non la fanno franca a lungo. E quando vengono scoperti non lavorano più, per sempre», ha garantito Cavalieri nel corso del congresso in Bahrain.