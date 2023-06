Diamanti, prezzi giù del 18% rispetto ai massimi di febbraio 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Diamonds are a girl’s best friend», cantava l’immortale Marilyn Monroe, ma a quanto pare il rapporto degli investitori con i diamanti deve essersi un po’ raffreddato: negli ultimi mesi i prezzi sono scesi del 18% rispetto ai massimi storici del febbraio 2022 e del 6,5% da un anno all’altro, secondo il Global Rough Diamond Price Index. Gli osservatori del mercato prevedono che il loro valore sia destinato a scendere ulteriormente. «Un diamante naturale da 1 carato di qualità leggermente superiore alla media costava 6.700 dollari un anno fa, oggi questo stesso diamante viene venduto a 5.300 dollari», dice alla Cnbc Paul Zimnisky, ceo di Paul Zimnisky Diamond Analytics.

E dire che durante il biennio del Covid sembravano un bene rifugio inossidabile. «I consumatori erano pronti a spendere», secondo quanto riferisce la società di consulenza manageriale Bain & Company in un rapporto del febbraio dello scorso anno. «Erano ricchi di liquidità grazie alla vivacità dei mercati dei capitali e ai programmi di stimolo economico, e desiderosi di spenderli in regali significativi per i loro cari». Evidentemente conta pure un altro fattore.

Quando le persone non potevano viaggiare o andare al ristorante, tutto il surplus di liquidità veniva investito in beni di lusso e gioielli, secondo l’analisi. E quando l’economia è ripartita, i prezzi dei diamanti hanno iniziato a calare e sono scivolati in un «forte declino».Secondo gli esperti del settore, la continua concorrenza dei diamanti artificiali, il rallentamento della ripresa economica cinese e l’incertezza del contesto macroeconomico sono altri fattori che contribuiscono a un mercato poco brillante. E stai a vedere che, più di Marilyn, aveva ragione l’immenso Fabrizio De André: «Dai diamanti non nasce niente/ dal letame nascono i fior».