Test sierologici: Diasorin e San Matteo indagati a Pavia per sospetta turbativa d’asta e peculato

Nel dettaglio sembrerebbe che la società sia stata favorita, a discapito di altre potenziali concorrenti, «trasferendo alla Diasorin tutti i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dalla Fondazione Ircss San Matteo di Pavia, nel settore dei test sierologici per la diagnosi di infezioneda Covid-19», scrivono gli inquirenti.

Fondazione San Matteo avevano annunciato ad aprile la sigla di un accordo collaborativo per lo sviluppo di test sierologici e molecolari per la diagnosi da infezione Covid-19, allo scopo di ottenere la marcatura CE. «Tale accordo veniva stipulato senza gara rendendo possibile un vantaggio economico per l'impresa piemontese». Ulteriori accertamenti sono in corso per delineare i rapporti economico commerciali esistenti tra Diasorin, Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca perla Vita e la società Servire S.r.l. tutte operanti presso l'Insubrias Biopark di Gerenzano.

La Regione Lombardia scelse i test Diasorin dopo aver dimostrato perplessità sull’uso dei test sierologici durante il mese di marzo, ritenendoli non adeguatamente sicuri, diversamente da quanto fatto da altre Regioni. Poi a fine marzo avviò i rapporti con la società Diasorin, che solo 17 aprile ebbe la certificazione sulla sua ricerca.

Pochi giorni dopo la Regione Lombardia stessa ha aperto una manifestazione di interesse, nonostante fosse già in corso il rapporto esclusivo con la Diasorin. Poi - già dopo i ricorsi e l’apertura del fascicolo conoscitivo a Milano - ha aperto una gara vera e propria, e la vincitrice è risultata Roche. Una serie di passaggi poco chiari, forse dovuti dall’emergenza, o forse da accordi lesivi della concorrenza. La procura dovrà chiarire di cosa sia trattato.