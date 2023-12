Diasorin arretra dopo piano, pesano stime 2024 sotto consensus

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Diasorin pesante a Piazza Affari dopo il piano industriale al 2027 diffuso venerdì a Borsa chiusa. Il titolo della multinazionale di biotecnologie attiva nell'immunodiagnostica e nella diagnostica molecolare, è arrivato a perdere anche cinque punti prima di ridurre i ribassi, in coda a un FTSE MIB fiacco. Nel piano presentato, Diasorin prevede una crescita dei ricavi pari al 5-7% nel 2024 e una crescita al 2027 compresa fra una cifra singola alta e doppia cifra bassa. Il margine dovrebbe essere compreso fra il 32-33% nel 2024 per poi salire al 36-37% nel periodo al 2027. Secondo gli analisti di Equita, il nuovo business plan e i nuovi target finanziari presentati dalla società «risultano credibili» in particolare perché fano leva su «una chiara strategia di espansione del business negli Usa, che si è già dimostrata vincente nel 2023» e «sulla pipeline di nuovi test e piattaforme, in larga parte già presentati nel piano precedente, su cui il management ha ribadito un’alta confidenza sul potenziale commerciale».

La Sim nota inoltre che le previsioni della società «fissano un floor alle stime di breve e medio periodo riducendo in maniera significativa l’incertezza che ha penalizzato il titolo negli ultimi trimestri» e, alla luce di queste considerazioni, conferma l’indicazione di acquisto a ‘Buy’ e alza il target price del 2% a 106 euro, principalmente per “aggiornamento tassi”. Anche per Intermonte, gli obiettivi per l'esercizio al 2027 sono «nel complesso sostanzialmente in linea con le stime di vendita, anche se inferiori di 0,5%-1,0% per quanto riguarda la redditività rispetto alle ipotesi». Gli analisti plaudono in particolare alla coerenza del management rispetto alle indicazioni fornite negli ultimi risultati trimestrali e agli «ampi e interessanti approfondimenti sulla strategia». Nello specifico, viene premiata l'espansione della massa critica negli Stati Uniti che, come ricorda Intermonte, «rappresentano il 50% delle vendite del 2023».

Attualmente, osservano, Diasorin serve 300 ospedali (il doppio rispetto al 2019) e confida di raggiungere 600 ospedali entro il 2027, ovvero il 30% del mercato totale accessibile. Una strategia «giusta», che tuttavia «ha un costo»: sui rischi potenziali, notano, il management ha infatti sottolineato l'aumento degli investimenti nella formazione medica per accelerare l'adozione dei prodotti. A fronte delle opportunità di M&A, verso cui la società «guarda attivamente», con un focus su test innovativi nell’immunodiagnostica e tecnologie complementari, gli analisti vedono possibili rischi di rialzo: questa strategia «sembra sensata” spiegano, anche se «potrebbe richiedere un maggior effort commerciale». Alla luce di ciò, Intermonte aggiorna le proprie stime con un taglio del 2% del target price a 109 euro (da 97), per «riflettere il valore della società», e conferma il rating ‘neutrale’: si ritiene che il titolo «rimanga una storia di crescita di qualità», ma che «sia necessaria una verifica delle prospettive a breve termine».

Inoltre, il nuovo piano lascia intendere una «crescita topline più costosa, considerando la redditività meno solida rispetto al piano precedente», che potrebbe «non derivare solo dal contesto macro esterno». Per Banca Akros, si tratta di un piano «ragionevole e realizzabile» che «vede il gruppo, a partire dal 2025, ritornare a tassi di crescita e di redditività più vicini ai livelli pre-Covid e pre-Luminex», tuttavia con le previsioni per il 2024 inferiori al consenso, «sposta in avanti di due anni gli obiettivi di crescita del piano precedente, e non di uno». Considerato ciò, Akros sottolinea che il mercato resterà cauto nella valutazione della società visto il mancato raggiungimento degli obiettivi negli ultimi due anni. Anche da Banca Akros arriva il taglio al target di prezzo a 106 euro (contro i 116 euro precedenti), mentre viene confermata la raccomandazione ‘Accumulate’.