Diasorin brilla con i progressi del test per la diagnosi del Covid-19

Mentre Piazza Affari vive un altro lunedì nero, Diasorin viaggia in controtendenza e, con un rialzo arrivato anche vicino al 4%. Il traino continua a essere la speranza che il test rapido per la diagnosi del Covid-19 entri presto il commercio, dopo avere ricevuto la settimana scorsa l'ok della Food and Drug Administration, l'autorità americana di supervisione del mercato farmaceutico e alimentare.

Inoltre, secondo quanto riferisce il Corriere Economia, si stima che Diasorin Molecular produrrà in aprile 300.000 test Covid-19, di cui 100.000 per il mercato italiano. Considerata l'emergenza, Diasorin avrebbe tagliato i prezzi di fornitura del 25% per un tema di responsabilità sociale. Gli analisti di Equita, che confermano la valutazione "hold", incorporano nelle proprie stime 2020 un impatto positivo di 20 milioni di euro dal test (1,3 milioni di test da aprile a fine dicembre). «Stimiamo invece che la riduzione dei volumi dei test di routine comporti un impatto negativo di 40 milioni di euro a livello di top-line», hanno segnalato.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)