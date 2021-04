Diasorin cade sul convertibile, -9% in una settimana

2' di lettura

L'effetto tecnico del bond convertibile sulle azioni Diasorin spinge ancora giù il titolo della società di diagnostica: dal 20 aprile scorso le quotazioni sono arretrate complessivamente del 9% colpite soprattutto dal netto calo di martedì 27 aprile legato all'aspettativa di una flessione della domanda di test anti-Covid segnalato dalla francese Biomerieux. Non basta la trimestrale sopra le previsioni del gruppo di Valduggia, poiché i risultati dell'attività - raddoppio dell'ebitda rettificato a 130 milioni di euro nel primo trimestre 2021 e ricavi balzati del 53% a 267 milioni - sono stati accompagnati dall'annuncio dell'avvio del collocamento di un prestito obbligazionario senior da 500 milioni di euro con scadenza 2028 che sarà convertibile in azioni se l'assemblea darà il via libera all'aumento di capitale ad esso collegato.

Il prezzo di conversione - è stato annunciato - incorporerà un premio tra il 45% e il 50% applicato al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie dell’emittente in Borsa tra l’avvio e la fissazione del prezzo del collocamento. Le emissioni pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra lo zero e il 0,25% (pagabile in rate semestrali) e siano sottoscritte ad un prezzo di emissione compreso tra il 100,0% e il 102,0% del loro valore nominale corrispondente ad un rendimento lordo annuo compreso tra -0,28% e 0,25%. Salvo che non siano state precedentemente rimborsate, convertite o acquistate e cancellate, le obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale alla, o in prossimità della, scadenza del 5 maggio 2028 (7 anni). Per Equita Sim, in caso di conversione totale del bond in azioni, l'effetto diluitivo sugli utili per azione 2021-23 dovrebbe essere del 4% circa.

Loading...

(Il Sole 24 ore Radiocor)