Diasorin in coda a Ftse Mib, Exane taglia rating e target price

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Diasorin, con un calo arrivato oltre tre punti nelle prime battute, scivola in coda al FTSE MIB penalizzata dalla scure di Exane Bnp Paribas, che ha rivisto il rating al ribasso, dando un'indicazione di vendita. Il titolo del gruppo farmaceutico, appesantito anche dalle prese di beneficio, ha toccato un minimo a 110,2 euro, dopo il +2,6% della vigilia. Da inizio anno arretra del 13% circa.

Sulla performance odierna, come detto, pesa il giudizio degli analisti che hanno tagliato la raccomandazione su Diasorin da neutral a underperform con un obiettivo di prezzo rivisto nettamente al ribasso da 135 a 95 euro. Va detto che, da inizio anno, il settore salute e sanità, che aveva accelerato in modo significativo durante la pandemia, è tra i peggiori di Piazza Affari e cede circa un punto, a fronte del +17% del Ftse Mib. Secondo gli analisti, il trend al ribasso di Diasorin potrebbe continuare, pur evidenziando come nota positiva che da circa un anno le quotazioni sono bloccate all’interno di un range tra 106,8 euro per azione e 135,02 euro, comunque molto distante dai massimi storici fissati oltre 200 euro a maggio 2020 (211,8 euro nell'intraday del 25 maggio di quell'anno e 209,4 euro alla chiusura). «A questo punto solo una chiusura mensile esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo», spiegano.