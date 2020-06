Diasorin in coda al Ftse Mib, Roche vince gara per test sierologici in Lombardia Titolo in discesa, ma da inizio anno sale comunque più del 40%. Sul test, la Regione, attraverso la sua centrale acquisti Aria, darà incarico alla multinazionale svizzera di Stefania Arcudi

Nella prima seduta della settimana proseguono i ribassi di Diasorin che, con un calo attorno al 5%, è la peggiore del Ftse Mib. Le azioni sono in calo sostanzialmente costante da varie sedute, salvo qualche rimbalzo giornaliero, e dal 26 maggio alla chiusura di venerdì ha perso il 20,7%. Va ricordato tuttavia che negli ultimi 12 mesi Diasorin sale dell'80%, nel 2020 cresce del 44% e, dai minimi del 9 marzo, balza del 64%. Sull'andamento odierno pesa il fatto che Roche si è aggiudicata la gara per i test sierologici in Lombardia.

Come riportato dal Sole 24 Ore, la Regione, attraverso la sua centrale acquisti Aria, darà incarico alla multinazionale svizzera, che si è aggiudicata la gara, a cui avevano partecipato, almeno nella fase preliminare della manifestazione di interesse, circa 40 società, tra cui Disorin. La comunicazione ufficiale è attesa per questa settimana. Il quotidiano ricorda che la Lombardia, nell'ambito dell'accordo siglato il 28 marzo e ampliato l'11 aprile, aveva chiesto 500.000 test a Diasorin, per una commessa da 2 milioni. Nel contratto si parlava di «300.000 determinazioni nel mese di maggio e 200.000 nel mese di giugno». Da capire ora se verranno ritirati o se potranno «convivere» con quelli di Roche.

