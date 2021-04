DiaSorin compra l’americana Luminex (produttore di test Covid) per 1,8 miliardi di dollari

2' di lettura

Diasorin annuncia di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione dell'azienda americana Luminex Corporation per un prezzo in contanti pari a 37 dollari per azione (rispetto ai 32,95 della chiusura di venerdì al Nasdaq), pari ad un equity value e ad un enterprise value di circa 1,8 miliardi di dollari.



L'acquisizione, afferma la società italiana in una nota, rafforzerà il posizionamento di DiaSorin nel campo della diagnostica molecolare. Attraverso l'acquisizione di Luminex, DiaSorin accederà infatti alla tecnologia e un portafoglio di diagnostica molecolare, rafforzando l'attuale offerta ed espandendo la propria presenza negli Stati Uniti.

L'acquisizione permetterà, inoltre, l'accesso alle applicazioni di Luminex nel settore life science, rafforzando il legame di DiaSorin con la ricerca accademica e scientifica per anticipare futuri trend di mercato, creando occasioni di collaborazione di lungo termine con aziende biotecnologiche e farmaceutiche (ad esempio, per lo sviluppo di vaccini e farmaci biologici) e la possibilità di sviluppare test basati sulla tecnologia multiplexing per futuri progetti di Value Based Care basati su algoritmi diagnostici.

La vendita arriva in un periodo segnato dalla ripresa delle fusioni in ambito farmaceutico e sanitario, anche tra le aziende che fanno prodotti per affrontare la pandemia del coronavirus. Luminex, con sede a Austin, Texas, produce strumenti per il mercato della diagnostica clinica, compreso un test per rilevare i coronavirus.



«Siamo entusiasti per questa operazione - ha detto Carlo Rosa, Ceo del gruppo - che riteniamo crei valore per i nostri azionisti e rappresenti un'opportunità eccezionale per la nostra crescita futura, posizionando DiaSorin e Luminex come una combinazione unica di specialisti della diagnostica. Luminex è perfettamente in linea con la nostra strategia e volontà di rafforzare il nostro posizionamento nel campo della diagnostica molecolare, di espandere la nostra presenza nel mercato statunitense e di creare ulteriore valore attraverso l'offerta nel settore life science».