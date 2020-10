Diasorin controcorrente, premiata dal test sul Covid

L'aumento dei contagi aumenta l'interesse sui test antigenici per il coronavirus

1' di lettura

Spunto di Diasorin a Piazza Affari. In una giornata di pesanti vendite sul mercato milanese, le azioni della società di diagnostica sono le sole del Ftse Mib a segnare una performance positiva. I titoli hanno iniziato a risalire la china da inizio settembre, da quando hanno messo a segno un progresso complessivo del 36%.

Caccia ai nuovi test diagnostici

Del resto i contagi da coronavirus hanno cominciato ad aumentare e destare preoccupazione di nuovo dopo l'estate. E così, mentre gli investitori alleggeriscono le posizioni temendo gli effetti di nuovi lockdown sull'economia, scommettono al tempo stesso sulla società di diagnostica, in prima linea sul fronte dell’epidemia. L’azienda produce e commercializza diversi tipi di test diasgnostici. Lunedì 26 ottobre Diasorin ha anche annunciato il lancio del test Liaison Sars-Cov-2 Ag per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2 in pazienti sintomatici nei mercati che accettano la marcatura Ce. Per altro tale test sarà presto disponibile anche negli Stati Uniti a seguito della notifica alla Food and Drug Administration. Il nuovo tipo di tampone è in grado non solamente di rilevare il Covid, ma anche di quantificarne la carica virale. Gli analisti di Banca Akros hanno rivisto al rialzo il target price sulle Diasorin a 201,4 euro dai precedenti 192,50, confermando il giudizio di "Accumulate". Da segnalare che del settore oggi si mettono in luce le azioni francesi Visiomed, volando del 115%. La società ha annunciato di avere esteso il contratto di partnership in esclusiva siglato nel primo semestre 2020 con la cinese LiClear Biotech per i test antigenici di diagnostica rapida del Covid e di avere già ricevuto ordini.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)